Kadın ve genç girişimcilere büyük destek! Başvurular bugün sona eriyor
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kırsal kalkınmayı desteklemek adına hayata geçirdiği "Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi" kapsamında başvuru süreci bugün tamamlanıyor. Gençlere, kadınlara ve şehit yakınlarına öncelik tanınan projede, üreticilere 100 baş hayvanın yanı sıra 12 ay boyunca bakım ve besleme desteği sağlanacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kırsal kalkınmayı desteklemek ve hayvancılıkta sürdürülebilirliği artırmak amacıyla başlatılan "Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi"ne 1 Nisan'da başlayan başvurular 30 Nisan'da (bugün) bitiyor.Bakanlık yetkilileri, başvurunun bugün sona ereceğini belirterek, talep edecek üreticilerin gecikmemesini istedi. Bakanlıktan alınan bilgiye göre; 2026-2028 yıllarını kapsayan üç yıllık program çerçevesinde 150 bin küçükbaş hayvan uygun şartlarda üreticilerle buluşturulacak.
Hayvancılık Genel Müdürlüğü (HAYGEM) koordinasyonunda yürütülecek projede, hayvanlar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) aracılığıyla temin edilecek.Hak sahibi her üreticiye 95'i dişi, 5'i erkek olmak üzere 100 baş damızlık hayvan teslim edilecek. Hayvan dağıtımında bölgesel iklim, mera yapısı ve yöresel yetiştiricilik şartlarına uygun ırklar tercih edilecek.
Proje kapsamında üreticilere sadece hayvan değil, nakdi ve operasyonel destek de sunulacak. Hayvan teslimatının ardından 12 ay boyunca bakım ve besleme giderleri Bakanlık tarafından karşılanacak. Üreticilere 3 ayda bir 45 bin lira olmak üzere, bir yılın sonunda toplamda 180 bin lira destek ödemesi yapılacak. Ayrıca, teslim edilen hayvanların ilk bir yıllık TARSİM sigorta poliçe bedelleri de yine Bakanlık bütçesinden ödenecek.
Kırsalda üretimi güçlendirmeyi hedefleyen projede; genç ve kadın üreticilere, tarımsal amaçlı örgüt üyelerine, engelli vatandaşlara, şehit yakınlarına ve gazilere öncelik verilecek. Özellikle veteriner hekimlik, ziraat ve gıda mühendisliği bölümlerinden yeni mezun olan gençlerin projeye başvurması teşvik edilerek, bu kişilerin kendi işletmelerini kurmaları desteklenecek.
Üreticiler, hayvan bedelleri için Ziraat Bankası'nın uygun faizli kredi imkanlarından yararlanabilecek. Projeye başvurmak isteyenlerin işletmelerinin bulunduğu ya da kurmayı planladıkları yerde il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekiyor. Yapılacak puanlama sonucunda hak sahibi olan üreticilere hayvan teslimatlarının 2026 yılının ikinci yarısından itibaren başlanması planlanıyor. Proje ile ilgili detaylı bilgiye Tarım ve Orman Bakanlığı'nın internet sitesinde şu bağlantıdan ulaşılabilir:https://www.tarimorman.gov.tr/HAYGEM/Haber/454/Kirsalda-Bereket-Kucukbasa-Destek-Projesi-Basliyor