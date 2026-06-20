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Kadıköy sahilde ilk kazma sesi duyuldu: Dev cami inşaatı görüntülendi

20.06.2026 - 11:27Güncellenme Tarihi:

Kadıköy Rıhtım Meydanı’nda yapılacak olan cami projesinde ilk inşaat çalışmaları başladı. Kadıköy’ün yeni simgelerinden biri olması beklenen caminin yapımına yönelik başlatılan çalışmalar havadan görüntülendi.

1Kadıköy sahilde ilk kazma sesi duyuldu: Dev cami inşaatı görüntülendi

İstanbul’un en yoğun noktalarından biri olan Kadıköy Rıhtım Meydanı’nda inşa edilecek cami için ilk kazı ve saha hazırlık çalışmalarına başlandı.

2Kadıköy sahilde ilk kazma sesi duyuldu: Dev cami inşaatı görüntülendi

Bölgedeki ibadet alanı ihtiyacına cevap vermesi hedeflenen caminin tamamlandığında özellikle vapur iskelesi, metro ve otobüs duraklarının bulunduğu bölgede yoğun bir cemaat tarafından kullanılması bekleniyor.

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3Kadıköy sahilde ilk kazma sesi duyuldu: Dev cami inşaatı görüntülendi

İnşaat alanında iş makinelerinin çalıştığı görülürken, projeye ilişkin ilk etap kazı çalışmalarının sürdüğü gözlendi. Havadan görüntülenen alanda ekiplerin temel hazırlıkları kapsamında çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğü dikkat çekti.

4Kadıköy sahilde ilk kazma sesi duyuldu: Dev cami inşaatı görüntülendi

Kadıköy’ün siluetine yeni bir değer katması planlanan cami projesinin inşaat sürecinin önümüzdeki dönemde hız kazanması bekleniyor.