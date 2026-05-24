Kaçak elektrik yüzde 96'ya ulaştı: Mahallede 32 milyon TL'lik yatırım engelldi

Çalışmaların çeşitli şekillerde engellenmeye çalışıldığı Balpınar Mahallesi'nde kaçak elektrik kullanım oranının yüzde 96 olduğu belirlendi. Teknik verilere göre mahalledeki mevcut bin kVA kurulu gücün yaklaşık bin 300 hanenin enerji ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede olduğu ifade edilirken mahallede resmi olarak yalnızca 195 abonenin bulunması, kayıt dışı tüketimin boyutunu ortaya koydu. Yetkililer, bu tablonun hem enerji arz kalitesini olumsuz etkilediğini hem de şebeke üzerinde ciddi bir yük oluşturduğunu vurguladı.