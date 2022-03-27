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FutbolJoachim Löw, Esprito Santo, Jorge Jesus derken Ali Koç ilk göz ağrısına gidiyor
HaberlerFutbol Haberleri Joachim Löw, Esprito Santo, Jorge Jesus derken Ali Koç ilk göz ağrısına gidiyor
• 27 Mart 2022 - 13:13 • Son Güncelleme:

Joachim Löw, Esprito Santo, Jorge Jesus derken Ali Koç ilk göz ağrısına gidiyor

Joachim Löw için birkaç kez Almanya'ya çıkarma yapan, Alman teknik adamın haricinde Esprito Santo ve Jorge Jesus gibi isimlerle de ilgilenen Ali Koç'un sürpriz bir antrenörü gündemine aldığı, başkanın ilk göz ağrısına geri döndüğü öğrenildi.

• 27 Mart 2022 - 13:13 • Son Güncelleme:
1Joachim Löw, Esprito Santo, Jorge Jesus derken Ali Koç ilk göz ağrısına gidiyor
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Fenerbahçe'de sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak Serdar Dursun ve Valencia'nın gölgesinde kalan Berisha, milli arada çıkış arıyor. Son maçlarda gerek ilk 11'de gerekse hamle oyuncusu olarak görev alan Alman futbolcu, takıma beklenen katkıyı yapamamıştı.

2Joachim Löw, Esprito Santo, Jorge Jesus derken Ali Koç ilk göz ağrısına gidiyor

Görev aldığı süre içinde çalışkanlığı ile dikkat çeken 23 yaşındaki santrfor, milli arayı iyi değerlendiriyor. Ülke milli takımlarına giden Serdar Dursun ve Valencia'nın yer alamadığı idmanlarda, İsmail Kartal'ın gözüne girmek için büyük çaba harcayan Mergim Berisha, Kayserispor maçı ile birlikte ilk 11'de kalıcı olmak istediğinin sinyallerini veriyor.

3Joachim Löw, Esprito Santo, Jorge Jesus derken Ali Koç ilk göz ağrısına gidiyor

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, saha çalışmalarına başladı. Atletik performans antrenörü Fatih Yıldız eşliğinde bireysel antrenman yapan Ferdi, ilk olarak sakatlık nedeniyle zayıflayan ve fazla yük binen kaslarını güçlendiriyor.

4Joachim Löw, Esprito Santo, Jorge Jesus derken Ali Koç ilk göz ağrısına gidiyor

Takımın izinli günlerinde de fitness çalışmaları yapan genç oyuncu, sakatlık dönüşü tekrar sıkıntı yaşamamak için kesinlikle acele etmiyor. Önümüzdeki hafta takıma katılması beklenen Ferdi'yi teknik direktör İsmail Kartal da riske etmemek için Kayseri deplasmanında yedek soyunduracak ve 10 Nisan'daki Galatasaray derbisinde yüzde yüz hazır olarak sahaya sürecek.

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Fenerbahçe 'de beklenmedik bir şekilde Ozan Tufan ile birlikte kadro dışı bırakılan kaptan Mesut Özil, duyduğu pişmanlığı yakın çevresi ile paylaştı.

6Joachim Löw, Esprito Santo, Jorge Jesus derken Ali Koç ilk göz ağrısına gidiyor

33 yaşındaki tecrübeli futbolcu konuyla ilgili olarak, "Bu süreçte takıma faydalı olamadığım için kızgınlığım kendimeydi. Ancak bunun dışa vurumu yanlış anlaşıldı. Benim art niyetli olduğumu kimse düşünmesin. Çünkü benim çok iyi bir Fenerbahçeli olduğumu herkes bilir. Transfer aşamasında yaptığım açıklamalarda, çocukluk hayalimin gerçekleştiğini söylemiştim. Hala sözümün arkasındayım" dedi.

7Joachim Löw, Esprito Santo, Jorge Jesus derken Ali Koç ilk göz ağrısına gidiyor

Kendisiyle ilgili olarak çıkan flaş iddiaları da değerlendiren Mesut, sözlerini şöyle noktaladı:"Basın organlarında benim Katar ve ABD takımları ile dirsek temasında olduğum söyleniyor. Katarlılar ile iş yaptığım için bu ülkeyi tercih edeceğim haberleri doğru değil. Şu anda kulübün hakkımda aldığı bir karar var. Bunun neticesini bekleyeceğim. Çalışmalarımı düzenli olarak sürdürüp, tekrar bu büyük kulübe hizmet etmek istiyorum."

8Joachim Löw, Esprito Santo, Jorge Jesus derken Ali Koç ilk göz ağrısına gidiyor

Gurbetçi oyuncuları bu dönemde renklerine katmak isteyen Fenerbahçe'nin radarında Salih Özcan var. Önceki gün A Milli Takımı seçtiğini kaydeden 24 yaşındaki orta saha için Köln ile ilk temas kuruldu. Bu sezon Alman temsilcisinde çok özel bir performans gösteren genç futbolcu için bonservis beklentisi 7 milyon euro. Kanarya bu rakamı düşürerek Salih'e gelecek sezon çubuklu formayı giydirmeyi hedefliyor. Salih'i sezon başında Beşiktaş da istemiş ancak transferi gerçekleşmemişti.

9Joachim Löw, Esprito Santo, Jorge Jesus derken Ali Koç ilk göz ağrısına gidiyor

Yeni sezon hazırlıklarına hummalı bir şekilde devam eden Fenerbahçe'de gündem teknik direktör... Camiada herkes gelecek sezon takımın kime teslim edileceğini merak ederken flaş bir iddia ortaya atıldı.

10Joachim Löw, Esprito Santo, Jorge Jesus derken Ali Koç ilk göz ağrısına gidiyor

Başkan Ali Koç uzun süredir Joachim Löw'ü ikna etmek için uğraşıyor. Alman çalıştırıcı net olarak "Evet" demedi ancak Kanarya'ya "Hayır" cevabı da vermedi. Camia içinde Ali Koç'un sağ gösterip sol vuracağı ve Nenad Bjelica'yı kulübeye oturtacağı da konuşuluyor. 50 yaşındaki çalıştırıcı şu anda Osijek'i çalıştırıyor.

11Joachim Löw, Esprito Santo, Jorge Jesus derken Ali Koç ilk göz ağrısına gidiyor

 

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