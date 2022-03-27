Joachim Löw, Esprito Santo, Jorge Jesus derken Ali Koç ilk göz ağrısına gidiyor

Kendisiyle ilgili olarak çıkan flaş iddiaları da değerlendiren Mesut, sözlerini şöyle noktaladı:"Basın organlarında benim Katar ve ABD takımları ile dirsek temasında olduğum söyleniyor. Katarlılar ile iş yaptığım için bu ülkeyi tercih edeceğim haberleri doğru değil. Şu anda kulübün hakkımda aldığı bir karar var. Bunun neticesini bekleyeceğim. Çalışmalarımı düzenli olarak sürdürüp, tekrar bu büyük kulübe hizmet etmek istiyorum."