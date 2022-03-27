Joachim Löw, Esprito Santo, Jorge Jesus derken Ali Koç ilk göz ağrısına gidiyor
Fenerbahçe'de sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak Serdar Dursun ve Valencia'nın gölgesinde kalan Berisha, milli arada çıkış arıyor. Son maçlarda gerek ilk 11'de gerekse hamle oyuncusu olarak görev alan Alman futbolcu, takıma beklenen katkıyı yapamamıştı.
Görev aldığı süre içinde çalışkanlığı ile dikkat çeken 23 yaşındaki santrfor, milli arayı iyi değerlendiriyor. Ülke milli takımlarına giden Serdar Dursun ve Valencia'nın yer alamadığı idmanlarda, İsmail Kartal'ın gözüne girmek için büyük çaba harcayan Mergim Berisha, Kayserispor maçı ile birlikte ilk 11'de kalıcı olmak istediğinin sinyallerini veriyor.
Takımın izinli günlerinde de fitness çalışmaları yapan genç oyuncu, sakatlık dönüşü tekrar sıkıntı yaşamamak için kesinlikle acele etmiyor. Önümüzdeki hafta takıma katılması beklenen Ferdi'yi teknik direktör İsmail Kartal da riske etmemek için Kayseri deplasmanında yedek soyunduracak ve 10 Nisan'daki Galatasaray derbisinde yüzde yüz hazır olarak sahaya sürecek.
Fenerbahçe 'de beklenmedik bir şekilde Ozan Tufan ile birlikte kadro dışı bırakılan kaptan Mesut Özil, duyduğu pişmanlığı yakın çevresi ile paylaştı.
33 yaşındaki tecrübeli futbolcu konuyla ilgili olarak, "Bu süreçte takıma faydalı olamadığım için kızgınlığım kendimeydi. Ancak bunun dışa vurumu yanlış anlaşıldı. Benim art niyetli olduğumu kimse düşünmesin. Çünkü benim çok iyi bir Fenerbahçeli olduğumu herkes bilir. Transfer aşamasında yaptığım açıklamalarda, çocukluk hayalimin gerçekleştiğini söylemiştim. Hala sözümün arkasındayım" dedi.
Kendisiyle ilgili olarak çıkan flaş iddiaları da değerlendiren Mesut, sözlerini şöyle noktaladı:"Basın organlarında benim Katar ve ABD takımları ile dirsek temasında olduğum söyleniyor. Katarlılar ile iş yaptığım için bu ülkeyi tercih edeceğim haberleri doğru değil. Şu anda kulübün hakkımda aldığı bir karar var. Bunun neticesini bekleyeceğim. Çalışmalarımı düzenli olarak sürdürüp, tekrar bu büyük kulübe hizmet etmek istiyorum."
Gurbetçi oyuncuları bu dönemde renklerine katmak isteyen Fenerbahçe'nin radarında Salih Özcan var. Önceki gün A Milli Takımı seçtiğini kaydeden 24 yaşındaki orta saha için Köln ile ilk temas kuruldu. Bu sezon Alman temsilcisinde çok özel bir performans gösteren genç futbolcu için bonservis beklentisi 7 milyon euro. Kanarya bu rakamı düşürerek Salih'e gelecek sezon çubuklu formayı giydirmeyi hedefliyor. Salih'i sezon başında Beşiktaş da istemiş ancak transferi gerçekleşmemişti.
Başkan Ali Koç uzun süredir Joachim Löw'ü ikna etmek için uğraşıyor. Alman çalıştırıcı net olarak "Evet" demedi ancak Kanarya'ya "Hayır" cevabı da vermedi. Camia içinde Ali Koç'un sağ gösterip sol vuracağı ve Nenad Bjelica'yı kulübeye oturtacağı da konuşuluyor. 50 yaşındaki çalıştırıcı şu anda Osijek'i çalıştırıyor.