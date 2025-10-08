İzmit'te jiletli saldırgan vurularak öldürüldü! Etrafına toplanan kalabalık silah sesiyle şoke oldu

2

Yaşanan arbede sırasında tabanca ile vurulan Özgür Şahin, yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi geldi. Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Şahin, İzmit Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şahin, burada yapılan müdahalelere rağmen, kurtarılamadı.