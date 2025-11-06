İzmir'de vatandaşı bezdiren çöp kararı! Belediye Kentsel Dönüşüm alanını çöp yığınlarıyla doldurdu

1

Uzundere Kentsel Dönüşüm Alanı'nın ilçe belediyesi tarafından çöp toplama sahası olarak kullanılması tepkilere neden oldu. Bir grup Uzundere kentsel dönüşüm mağduru, yanlıştan dönüşmesini istedi. Uzundere Kentsel Dönüşüm Platformu Sözcüsü Eray Uslu, "İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 15 yıldır yapamadığı Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi'ni şimdi Karabağlar Uzundere halkının sırtına yeni bir yük olarak bindirmesi, artık sabrımızı taşırmıştır. Kentsel dönüşüm alanı olarak ilan edilen bölgelerin, bugün vahşi depolama alanı, katı atık depolama alanı haline getirilmesi, sadece kötü bir yönetim örneği değil, aynı zamanda Uzundere halkına yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Biz bu alanlarda hakkımız olan modern konutlar, sosyal alanlar, yeşil parklar beklerken, karşımıza çöp kamyonlarıyla gelmenizi kabul etmiyoruz" dedi.