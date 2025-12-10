İzmir'de su tüketimi için dev proje: Gençler geliştirdi! Evlerde kullanılacak
Yaşar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü öğrencileri hem evsel hem de endüstriyel su tüketimini gerçek zamanlı olarak izleyerek su israfını azaltmayı amaçlayan bir proje geliştirdi.
İzmir’de artan su kesintileri ve kuraklık tehdidine karşı Yaşar Üniversitesi öğrencileri Dağca Ünüvar, Berk Polat, Shavkat Kuchkarov, Damir Alkhaov ve İlia Sergeev HydroTech adını verdikleri bir proje hazırladı. Proje hem evsel hem de endüstriyel su tüketimini gerçek zamanlı izleyerek su israfını azaltmayı hedefleyen kapsamlı bir su yönetimi sistemi olarak dikkat çekiyor.
HydroTech üç ana modülden oluşuyor. Evsel Su Takip Modülü, hanelerdeki su sayaçlarından alınan verileri analiz ederek kişi başına uygun tüketim limitleri belirliyor. Böylece kullanıcıların su kullanım alışkanlıklarını daha bilinçli yönetmeleri sağlanıyor.
Mobil uygulama ise günlük tüketimi, su azaldıkça küçülen etkileşimli bir "Su Bidonu" görseliyle gösteriyor. Limit aşımı durumunda uyarı gönderen uygulama, puan sistemi, rozetler, mahalle sıralamaları ve günlük görevler gibi oyunlaştırma unsurlarıyla su tasarrufunu eğlenceli hâle getiriyor. Kullanıcılar başarılarını sosyal medya üzerinden paylaşarak toplumsal farkındalık yaratabiliyor.
Gerçek zamanlı takip
Endüstriyel Su İzleme Modülü ise fabrika tesislerine yerleştirilen debi, pH ve sıcaklık sensörleriyle su geri dönüşüm verimliliğini gerçek zamanlı takip ediyor. Bu veriler hem işletmelerin maliyetlerini düşürmeyi hem de yerel yönetimlere stratejik planlama desteği sağlamayı amaçlıyor.HydroTech adını verdikleri proje ile Bornova Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Afete Dirençli Kent Bornova Hackathon’unda (Yenilikçi Fikir Yarışması) ikinci olan ekip üyeleri, sistemin ilerleyen süreçte sadece İzmir’de değil, Türkiye’nin su sıkıntısı yaşayan tüm şehirlerinde uygulanabilecek kapsamlı bir model olmasını hedefliyor.