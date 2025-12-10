İzmir'de su tüketimi için dev proje: Gençler geliştirdi! Evlerde kullanılacak

2





Mobil uygulama ise günlük tüketimi, su azaldıkça küçülen etkileşimli bir "Su Bidonu" görseliyle gösteriyor. Limit aşımı durumunda uyarı gönderen uygulama, puan sistemi, rozetler, mahalle sıralamaları ve günlük görevler gibi oyunlaştırma unsurlarıyla su tasarrufunu eğlenceli hâle getiriyor. Kullanıcılar başarılarını sosyal medya üzerinden paylaşarak toplumsal farkındalık yaratabiliyor.



Gerçek zamanlı takip



Endüstriyel Su İzleme Modülü ise fabrika tesislerine yerleştirilen debi, pH ve sıcaklık sensörleriyle su geri dönüşüm verimliliğini gerçek zamanlı takip ediyor. Bu veriler hem işletmelerin maliyetlerini düşürmeyi hem de yerel yönetimlere stratejik planlama desteği sağlamayı amaçlıyor.HydroTech adını verdikleri proje ile Bornova Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Afete Dirençli Kent Bornova Hackathon’unda (Yenilikçi Fikir Yarışması) ikinci olan ekip üyeleri, sistemin ilerleyen süreçte sadece İzmir’de değil, Türkiye’nin su sıkıntısı yaşayan tüm şehirlerinde uygulanabilecek kapsamlı bir model olmasını hedefliyor.