İzmir'de otoparkta kan donduran olay! Araç içerisinde başından vurdu

10.04.2026 - 13:50Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)

İzmir'in Karabağlar ilçesinde sabah saatlerinde bir otoparkta dehşete düşüren bir olay yaşandı. . Hafif ticari araçta bulunan 53 yaşındaki O.K., henüz belirlenemeyen bir nedenle yanındaki Nazlı Yılmaz'ı tabancayla başından vurarak öldürdükten sonra aynı silahla kendini vurdu. İşte detaylar...

Dehşete düşüren olay, saat 07.30 sıralarında Karabağlar ilçesi Yurdoğlu Mahallesi Türkan Şoray Nikah Salonu karşısındaki otoparkta meydana geldi. Park halindeki bir hafif ticari aracın sürücü koltuğundaki O.K. (53), yanındaki Nazlı Yılmaz'ı (34), henüz belirlenemeyen bir nedenle tabancayla başından vurdu.

O.K. ardından aynı silahı başına dayayarak intihara kalkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Nazlı Yılmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ağır yaralı O.K. ise ambulansta Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren O.K.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.