İzmir'de hava kirliliği tehlikeli boyutlara ulaştı! Çocuklar ve yaşlılar risk altında

İzmir’de doğal ve yapay kaynaklardan yayılan kirleticiler, sanayi faaliyetleri ve havaların soğumasıyla artan ısınma kaynaklı emisyonlar hava kalitesini olumsuz etkiliyor. Dolayısıyla İzmir'de hava kirliliğinin arttığını ve insan sağlığını tehdit ettiğini belirten Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Arzu Yücel, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İlçelerdeki ölçüm sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Yücel, “Aliağa bölgesinde yer alan kirletici vasfı yüksek tesisler, Torbalı ve Kemalpaşa’da kent içi ve çevresindeki sanayi alanları ile taş ocakları, İzmir’in hava kalitesini doğrudan etkiliyor. Karşıyaka, Konak ve Alsancak çevresinde yoğun araç trafiği de başlıca kirletici kaynaklardan biri. Bugün İzmir’in havasının bozulmasında sanayi faaliyetleri, kömür yakımı ve trafik kadar artık inşaat tozları da etkili. Şehrin hemen her köşesinde neredeyse her gün bir bina yıkılıyor ve ortaya çıkan yoğun toz bulutu, çevre mahallelerde hava kirliliğine neden oluyor. Bu durum sadece kent estetiğini değil, halk sağlığını da tehdit eden ciddi bir çevre sorunu olarak karşımızda duruyor" ifadelerini kullandı.