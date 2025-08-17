İzmir'de çöp yığınları arasında yaşam devam ediyor! 'O kadar alıştık ki bakmamaya çalışıyorum'
Kaynak : Yağmur ÖNGÜN /İZMİR, (DHA)-
İzmir'de son günlerde yaşanan çöp sorunu, kent genelinde ciddi bir çevre ve sağlık sorununa dönüşmeye başladı. Toplanmayan evsel atıklar, cadde ve sokaklarda büyük yığınlar oluşturarak hem görüntü kirliliğine hem de kötü kokuya neden oluyor. Özellikle yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla birlikte, çöplerden yayılan ağır kokular mahalle sakinlerini bezdirdi. Vatandaşlar, günlerdir kapılarının önünde biriken çöplerin bir an önce alınmasını talep ederken, yetkililere de gerekli önlemleri alma çağrısında bulundu.
Vatandaşların, çöplerin, kötü koku, sinek ve böceklerin bölgede artmasına neden olduğunu ve toplanması gerektiğini dile getirdi. Karşıyaka’da yaşayan Duygu Özerginer (24), bölgede uzun süredir çöp sorunu yaşandığını söyleyerek, “O kadar alıştık ki bakmamaya çalışıyorum.
Çöpün direkt karşısındaki apartmanda oturuyorum. Evden çıkınca böyle bir manzara ile karşılaşmak çok kötü oluyor. Diğer kötü yanı ise burası çocuk parkı ve çocuklar yazın hep burada oynuyorlar.
Çok fazla çöp kokusu da oluyor. Sadece burası değil, arka mahallelerde de çöpler birikiyor. Akşam çöpleri toplamak için görevliler geliyor ama daha önce birikip etrafa taşan çöplere hiç dokunmuyorlar. Bu durumdan oldukça rahatsız” dedi.