İzmir'de 19 yaşında hayat kurtarıyor: Büyükşehir'de işe başladı

Mesleğin fiziksel olarak güç gerektirdiğini belirten Uymaz, kendini geliştirmek için düzenli spor yaptığını ve kondisyonuna dikkat ettiğini söyledi. Birçok kişinin bu işi yapamayacağını düşündüğünü ancak azimle çalışarak hedefini gerçekleştirdiğini ifade eden Uymaz, "Bu işi yaptığım için çok mutluyum. Çok sevdiğim ama aynı zamanda dikkat gerektiren bir meslek. En küçük hata insanların canına ve malına zarar verebilir. Bu yüzden çok titiz çalışıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gençlere fırsat tanıması çok değerli" dedi. Genç itfaiye personeli, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin genç istihdamını destekleyen yaklaşımı sayesinde hayallerindeki mesleğe kavuştuklarını belirterek Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.