İzinsiz drone uçurmaya büyük ceza geliyor! Yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de!
Ulaştırma alanında düzenlemeleri içeren kanun Resmi Gazete'de yayınlandı. Yeni düzenlemelere göre uçuş izni almadan, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü veya mülki idare amirlerince belirlenen alanlar dışında insansız hava aracı (İHA) uçuran ve genel kolluk kuvvetleri tarafından tespit edilen kişiler hakkında mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından 60 bin lira idari para cezası uygulanacak. Bunun yanında yolcular, havalimanlarında teknik cihazlarla yapılan kontrollerin sonuçlandırılamaması durumunda kendisinin ve eşyasının elle aranmasını kabul etmediği takdirde havaalanı ve hava aracına kabul edilmeyecek.
• 09 Temmuz 2024 - 11:38 • Son Güncelleme:
• 09 Temmuz 2024 - 11:38 • Son Güncelleme: