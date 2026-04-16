İthalatın önünü kesecek hamle Fethiye'den geldi! Muğla'nın 'beyaz altın'ı servet kazandırıyor

"Üretici odaklı tarım politikalarımızın önemli bir örneği olan Sakız Ağacı Deneme Bahçesi ve kooperatif desteklerimizle hedefimiz kırsalda güçlü ekonomi ve güçlü kooperatifçiliktir" diyen Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, il genelinde hayata geçirilen ve geçirilecek olan projelerle üretim çeşitliliğinin artırıldığına dikkat çekti. Başkan Ahmet Aras, "Kooperatiflerin yalnızca üretim değil, kurumsal gelişim açısından da güçlendirilmesine yönelik desteklerimiz sürüyor. Kadın emeğini ekonomiye kazandırmak ve kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla kooperatiflere kurulumdan markalaşmaya kadar birçok alanda katkı sağlıyoruz. Fethiye Ata Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne tahsis edilen bina, modern bir üretim merkezine dönüştürülüyor. Kooperatif bünyesinde yalnızca sakız ürünleri değil, birçok katma değerli yerel ürün de üretiliyor. Fethiye Tahini, Fethiye Kaya İnciri ve Fethiye Göceli Tarhana gibi ürünlerin coğrafi işareti alındı" dedi.