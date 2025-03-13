İtalyan mimarın tasarladığı mahallede deniz görmeyen ev yok!
Bursa'nın Mudanya ilçesindeki Giritli Mahallesi, 1800’lü yılların sonlarında yaşanan yangından sonra, İtalyan mimar Piçiretu tarafından yeniden planlanarak inşa edildi. Antik Yunan mimarı Hippodamos’un geliştirdiği, ızgara planlı mahalle, denize paralel 3 cadde ve bunları dikine kesen dar sokaklardan oluşuyor. Tüm evlerin denizi gördüğü mahalle, 18’inci yüzyıl İtalyan mimarisinin izlerini taşıyarak, zamanının ruhunu koruyor.
Barış YILMAZ-Yiğithan HÜYÜK/MUDANYA,(Bursa),(DHA)-
• 13 Mart 2025 - 10:49 • Son Güncelleme:
Barış YILMAZ-Yiğithan HÜYÜK/MUDANYA,(Bursa),(DHA)-
• 13 Mart 2025 - 10:49 • Son Güncelleme: