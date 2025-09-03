İsveç'te bedava iş öğrendi, Diyarbakır'da üretime başladı! Günlük 200 kilo satıyor, bu işi yapan tek kadın...

7

"Aşağı yukarı 800 bin TL’ye yakın bir yatırımımız oldu. Ana ham maddeden oluşan üç farklı çikolata çeşidimiz var. Bitter ve sütlü çikolatayı kendimiz üretiyoruz, beyaz zaten çikolata değil, o da süt tozu, kremayla falan yapıldığı için o bir çikolata olarak bakmıyoruz açıkçası içeriğini tamamen müşterinin talebine göre hazırlıyoruz. Doğalı arayanlar gerçekten yediklerinde katkı maddesi olmayan bir ürün isteyen insanlar direkt bizi buluyor. Tamamen katkısız, tamamen doğal ve yüzde 95 doğal ve organiktir belgesi sadece şu anda bizde var. "