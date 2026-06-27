İstanbul’un göbeğinde görsel şölen! Tarihi yarımada manzaralı ücretsiz etkinliğe akın ettiler

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Hem İstanbullular hem ilçe sakinleri için birçok etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade eden Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, "İstanbul’u tanımlayacak olsak en önemli mekanlardan bir tanesi Haliç’tir. Allah’a şükür, Fatih Belediyemiz, Haliç Su Sporları Merkezimizle beraber burada bir merkezimiz var. Hem gündüz hem gece ücretsiz, halka dönük birçok etkinliğimiz var. Burası tam halk için kurulmuş bir yer. Gündüz gençler, çocuklar kano, kürek, optimist yelken dersleri alıyorlar, artık buradan şampiyonlar yetişmeye başladı. Akşamları da sadece Fatihlilere değil İstanbullulara açık ışıklı kano etkinliğimiz var. Bu da tabi çok yoğun talep gören bir hizmet. İstanbul’un birçok yerinden insanlar geliyor. İnsanların çocukları, eşleri ile anı biriktirdikleri bir yer. Haliç, tarih boyunca çok etkileyici bir mekan. Dingin bir su var, özellikle kanoya çok müsait bir yer var" dedi. Etkinliğin hem spor hem de sunduğu görsellik ile vatandaşların beğenisini kazandığını aktaran Başkan Turan, "Tarihin içerisinde, bir tarafında Fatih bir tarafında Beyoğlu. İnsanlar kanoyla gezdiklerinde; ışıl ışıl, bir tarafa çevirdiklerinde minarelerle dolu Fatih’i bir tarafa çevirdiklerinde Beyoğlu, Galata Kulesi’nin gölgesinde gezinti yapıyorlar. Eminim gençler, çocuklar için unutulmaz bir anı oluyordur. Fatih Belediyesi olarak İstanbul’un tarihi merkezinde belediyecilik yapıyoruz. Burada yaşayanlara olduğu gibi İstanbullulara da hitap eden bir merkez burası. Yeni nesil bir belediyecilik yapıyoruz, birçok etkinliğimiz var. Yedikule Hisarımız, Topkapı Meydanımız, Çukur bostanlarımız hemen her gün Fatih’in birkaç noktasında İstanbullulara, bazıları ise sadece Fatihlilere hitap eden onlarca etkinlik yapıyoruz. Hem Fatihli hem İstanbullu hemşerilerimizi bu etkinliklere davet ediyoruz" dedi.