İstanbul’un göbeğinde görsel şölen! Tarihi yarımada manzaralı ücretsiz etkinliğe akın ettiler
Haliç’te akşam saatlerinde yapılan ışıklı kano etkinliği adeta görsel şölen oluşturdu. Kanoların su üzerindeki görüntüsü ile Tarihi yarımadanın ışıltısının birleştiği anlar havadan görüntülendi.
Tarihi ve kültürel güzellikleriyle megakent İstanbul, dünyanın dört bir yanından ziyaretçi ağırlarken birçok noktada birbirinden farklı etkinlikler de vatandaşların beğenisine sunuluyor. Fatih Belediyesi'nin ücretsiz olarak gerçekleştirdiği Işıklı Kano Etkinliği ile de katılımcılar Haliç’in serin sularında kanolarla hem spor yapmanın hem mest eden manzaranın tadını çıkardı. Etkinlik çerçevesinde önce Kano ve Kürek Sporları Merkezi'nde katılımcılara detaylı bilgi verilerek, can yelekleri giydirilirken sonrasında vatandaşlar 2’li gruplar halinde kanolara bindirildi. 20.30 itibariyle başlayan yaklaşık 1 saat süren etkinlikte vatandaşlar Haliç'in sularında kano keyfi yaşarken havanın kararmasıyla oluşan görsel şölen havadan da görüntülendi. Işıklarla süslenmiş kanolar ve Tarihi Yarımadanın akşam ışıltısının birleşmesiyle oluşan görüntü hayran bıraktı. Kano keyfi yapan vatandaşların el salladığı ve küreklerini havaya kaldırdığı anlar da görüntülere yansıdı. Vatandaşlardan yoğun talep gören etkinlik hakkında Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan bilgi verirken kimi ilk kez kano yapan vatandaşlar da duygularını paylaştı.
Hem İstanbullular hem ilçe sakinleri için birçok etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade eden Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, "İstanbul’u tanımlayacak olsak en önemli mekanlardan bir tanesi Haliç’tir. Allah’a şükür, Fatih Belediyemiz, Haliç Su Sporları Merkezimizle beraber burada bir merkezimiz var. Hem gündüz hem gece ücretsiz, halka dönük birçok etkinliğimiz var. Burası tam halk için kurulmuş bir yer. Gündüz gençler, çocuklar kano, kürek, optimist yelken dersleri alıyorlar, artık buradan şampiyonlar yetişmeye başladı. Akşamları da sadece Fatihlilere değil İstanbullulara açık ışıklı kano etkinliğimiz var. Bu da tabi çok yoğun talep gören bir hizmet. İstanbul’un birçok yerinden insanlar geliyor. İnsanların çocukları, eşleri ile anı biriktirdikleri bir yer. Haliç, tarih boyunca çok etkileyici bir mekan. Dingin bir su var, özellikle kanoya çok müsait bir yer var" dedi. Etkinliğin hem spor hem de sunduğu görsellik ile vatandaşların beğenisini kazandığını aktaran Başkan Turan, "Tarihin içerisinde, bir tarafında Fatih bir tarafında Beyoğlu. İnsanlar kanoyla gezdiklerinde; ışıl ışıl, bir tarafa çevirdiklerinde minarelerle dolu Fatih’i bir tarafa çevirdiklerinde Beyoğlu, Galata Kulesi’nin gölgesinde gezinti yapıyorlar. Eminim gençler, çocuklar için unutulmaz bir anı oluyordur. Fatih Belediyesi olarak İstanbul’un tarihi merkezinde belediyecilik yapıyoruz. Burada yaşayanlara olduğu gibi İstanbullulara da hitap eden bir merkez burası. Yeni nesil bir belediyecilik yapıyoruz, birçok etkinliğimiz var. Yedikule Hisarımız, Topkapı Meydanımız, Çukur bostanlarımız hemen her gün Fatih’in birkaç noktasında İstanbullulara, bazıları ise sadece Fatihlilere hitap eden onlarca etkinlik yapıyoruz. Hem Fatihli hem İstanbullu hemşerilerimizi bu etkinliklere davet ediyoruz" dedi.
‘Işıklı Kano için Başakşehir’den geldim’ diyen 28 yaşındaki Esra Yetiş, "Çok keyif aldım, suyun sesi olsun etkinliğin verdiği huzur olsun manzara zaten çok güzel. Ücretsiz ve gerçekten çok güzel bir etkinlik. Gündüzü ayrı güzel, sabah 09.00’da geldiğim de oluyor, akşamı farklı güzel. Beni çok mutlu ediyor, zihnimi, bedenimi çok dinlendiriyor. Severek geliyorum, gelmeyenlere de tavsiye ederim" dedi. Etkinliğe katılmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen 18 yaşındaki Saltanat Kalknazarova, "İlk defaya kanoya biniyorum, çok güzeldi. Manzara çok güzel, konuşamayacak derecede güzel. İlk defa yaptığımız için başında biraz zordu ama yaptıkça kolaylaştı" diye konuştu."Ankara’dan geliyorum, çok keyifli zaman geçirdik"İlk defa kanoya bindiğini söyleyen İlayda Ter, "Kano etkinliğine geldik, çok güzel bir etkinlikti, gerçekten çok keyifli zamanlar geçirdik. Çok mutluyuz, ilk defa yaptım. Ankara’dan geliyorum, orada deniz yok. İlk defa yaptığımız için korku oldu ama oturduğumuz zaman her şey çok güzeldi. Hocalarımız sürekli turladı, hiçbir sıkıntı olacağını da düşünmüyorum" diye konuştu.Öte yandan, yaz aylarında her hafta Çarşamba günü gerçekleştirilen, 14 yaş ve üzeri olmak, yüzme bilmek gibi kriterleri olan etkinlik Fatih Belediyesi sosyal medya hesaplarından duyurulurken vatandaşlar Fatih Belediyesi’nin web sitesinden etkinlik başvuruları bölümünü ziyaret ederek detaylı bilgi alarak başvuru yapabiliyor.