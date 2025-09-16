İstanbul'u terk edip 1 milyon dolara köyüne yaptı! Dünya peşine düştü, resmen para basıyor

7

Şu anda yaklaşık iki yüz çalışanları olduğunu belirten Yıldırım, hedeflerinin bu sayıyı dört yüze çıkarmak olduğunu belirterek, "Aylık altı milyon lira giderimiz var ve bu para Ağrı’daki insanlara kazanç olarak dönüyor. Sayıyı dört yüze çıkardığımızda bu katkı da iki katına çıkacak. Özellikle engelli ya da işe çok ihtiyacı olan kişileri istihdam etmeye özen gösteriyoruz. Burada tekstil fabrikaları kurmak mümkün. Eğer yatırımcılar Ağrı’ya destek verse, yüzlerce kişiye daha istihdam sağlanabilir. Ben 10 yaşında Ağrı’dan ayrıldım, kırk beş yaşında buraya fabrika açmak için geri döndüm. Başka bir yerde yatırım yapsaydık belki üç kat fazla kazanırdık ama bizim için önemli olan memleketimizde insanlara iş imkânı sunmak. Yeter ki beş kişi bile Allah razı olsun desin. İnşallah sesimiz duyulur ve Ağrılı iş insanları memleketlerine daha çok yatırım yapar" şeklinde konuştu.