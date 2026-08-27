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İstanbullular dikkat! Hava bir anda değişiyor: 2 gün sürecek

27.08.2026 - 15:26Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

İstanbul’da yaz havası yerini yağışa bırakıyor. Valilik, yarın sabah başlayacak yağışlarla birlikte sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altına düşeceğini duyurdu. Hafta sonu kuvvetli esmesi beklenen rüzgarın ardından hava sıcaklıklarının pazartesiden itibaren yeniden yükselmesi bekleniyor.

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1İstanbullular dikkat! Hava bir anda değişiyor: 2 gün sürecek

İstanbul Valiliği, kentte yarın sabah saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkili olacağını, sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyredeceğini bildirdi.

2İstanbullular dikkat! Hava bir anda değişiyor: 2 gün sürecek

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, İstanbul'un yarın sabah saatlerinden itibaren yağışlı sistemin etkisi altına girmesinin beklendiği belirtildi.

3İstanbullular dikkat! Hava bir anda değişiyor: 2 gün sürecek

Hava sıcaklıklarının yarından itibaren mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyredeceği aktarılan açıklamada, yağışlı sistemin cumartesi akşam saatlerinde kenti terk edeceği kaydedildi.

4İstanbullular dikkat! Hava bir anda değişiyor: 2 gün sürecek

Açıklamada, sıcaklıkların pazartesi gününden itibaren artarak yeniden mevsim normalleri civarına yükselmesinin beklendiği ifade edildi.

5İstanbullular dikkat! Hava bir anda değişiyor: 2 gün sürecek

Rüzgarın kuzeyli yönlerden yarın ve cumartesi günü orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceğinin tahmin edildiği aktarılan açıklamada, rüzgar hızının yarın saatte 40 ila 60 kilometreye, cumartesi günü ise saatte 30 ila 50 kilometreye ulaşmasının beklendiği bildirildi.