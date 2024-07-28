İstanbullular bu tarlaya akın ediyor Vatandaşlar tarladan topladıkları ürünleri satın alıyor, yeni trend oldu
İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteklediği proje kapsamında araziye ekilen ürünler vatandaşlar tarafından toplanarak satın alınabiliyor. Tarladan ürün toplamanın keyfini yaşayan vatandaşlar, adeta Arnavutköy'e akın ediyor. Özellikle hafta sonları dalından toplanan ürünlerin satın alınabildiği tarlada adeta adım atacak yer olmazken, vatandaşlar projenin desteklenip geliştirilmesini istiyor.
• 28 Temmuz 2024 - 13:12 • Son Güncelleme:
• 28 Temmuz 2024 - 13:12 • Son Güncelleme: