İstanbullular bu tarlaya akın ediyor Vatandaşlar tarladan topladıkları ürünleri satın alıyor, yeni trend oldu

“Bu ortamı çocuklarımla beraber yaşamak her şeye değiyor”

Tarlaya gelerek ürünleri kendisi toplayıp satın alan Kadir Candan, “Ben Arnavutköy’de oturuyorum bu tarlaya her sene geliyoruz yaklaşık iki hafta önce geldiğimde henüz açılmamıştı bugün tekrardan geldim. Ben kendimi memleketimdeymiş gibi kendi köyümün bahçesindeymiş gibi hissediyorum. Arkadaşlarımıza ve dostlarımıza da her zaman tavsiye ediyoruz. Gittikçe buradaki ürünler çeşitleniyor ve çoğalıyor. Bu ortamı çocuklarla beraber yaşamak her şeye değiyor” şeklinde konuştu.