İstanbullular bu tarlaya akın ediyor Vatandaşlar tarladan topladıkları ürünleri satın alıyor, yeni trend oldu

Tarlada çalışan 12 yaşındaki Aziz Ege Özer ise “İnsanların kendisinin toplaması için, organik ürünler yiyebilmesi için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Buraya gelen insanlar çocuklarıyla topluyorlar ve çok güzel vakit geçiriyorlar çok da memnun kalıyorlar. Ben burada mısır haşlıyorum veya közlüyorum. Buraya geliyorum çok kalabalık oluyor ve çok mutlu oluyorum” dedi.