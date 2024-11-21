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İstanbul'da yağış başladı! Hava bir anda karardı, Meteoroloji uyardı: Kar yağışı ve lodos...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurdun büyük bölümünü "sarı" kodla uyardı. Aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir'in de olduğu 50 kentte fırtına ve kuvvetli yağış bekleniyor. Yetkililer sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı. Prof. Dr. Orhan Şen ise, İstanbul'da bugün öğlenden sonra kuvvetli yağışın olacağını belirtti. Şen ayrıca Ankara için de kar uyarısında bulundu. AFAD ise Antalya için turuncu kodlu uyarıda bulundu.

AA/DHA
• 21 Kasım 2024 - 14:33 • Son Güncelleme:
AA/DHA
• 21 Kasım 2024 - 14:33 • Son Güncelleme:
1İstanbulda yağış başladı Hava bir anda karardı, Meteoroloji uyardı: Kar yağışı ve lodos...

Meteoroloji, Valilik ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış etkili olmaya başladı. Uyarılara göre Megakent bugün yer yer kuvvetlenen yağışlardan etkilenecek.

2İstanbulda yağış başladı Hava bir anda karardı, Meteoroloji uyardı: Kar yağışı ve lodos...

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Giresun, Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis çevreleri ile Erzurum ve Erzincan'ın güney kesimlerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinde Tunceli, Bingöl, Muş'un yüksek kesimleri ile Erzincan ve Erzurum'un güneyinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

3İstanbulda yağış başladı Hava bir anda karardı, Meteoroloji uyardı: Kar yağışı ve lodos...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Adana, Düzce, Zonguldak, Bolu ve Bartın çevrelerinde kuvvetli, İzmir, Aydın, Muğla çevreleri ile Antalya’nın doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

4AFADDAN ANTALYAYA TURUNCU KODLU UYARI

AFAD'DAN ANTALYA'YA TURUNCU KODLU UYARI

AFAD'dan gelen uyarıda ise ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum oluşma riski, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

5İstanbulda yağış başladı Hava bir anda karardı, Meteoroloji uyardı: Kar yağışı ve lodos...

AFAD'dan gelen açıklama şöyle:Şiddetli yağış nedeniyle; 1 ilimize (Antalya) turuncu, 19 ilimize sarı, Kuvvetli rüzgâr ve fırtına nedeniyle; 30 ilimize sarı uyarı verilmiştir.Turuncu yağış uyarısı verilen Antalya ilimizdeki vatandaşlarımıza #AFAD tarafından SMS ile bilgilendirme yapılmıştır.

6İstanbulda yağış başladı Hava bir anda karardı, Meteoroloji uyardı: Kar yağışı ve lodos...

Antalya ilimizde köy muhtarları, cami, belediye hoparlörleri, emniyet ve jandarma araçları aracılığıyla vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve dere kenarlarından uzak durmaları konusunda anonslar yapılmıştır.An itibarıyla, uyarı verilen illerimizde herhangi bir olumsuz durum gerçekleşmemiştir.

7İstanbulda yağış başladı Hava bir anda karardı, Meteoroloji uyardı: Kar yağışı ve lodos...

Hava sıcaklığının Marmara'nın batısında 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu ve Karadeniz'de kuvvetli (40-60 kilometre/saat), Marmara ve Ege’de kuvvetli ve fırtına (50-80 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

8BİR UYARI DA AKOMDAN

BİR UYARI DA AKOM'DAN

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada cumartesi gününe dikkat çekilirken şiddetli yağmur ve fırtana uyarısında bulunuldu.

9İstanbulda yağış başladı Hava bir anda karardı, Meteoroloji uyardı: Kar yağışı ve lodos...

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in hava duurmu değerlendirmesi ise şu şekilde:Bugün öğlenden itibaren Marmara, Kıyı Ege Batı Akdeniz, Adana, Düzce, Zonguldak, Bursa, İstanbul'da kuvvetli, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya doğusu çok kuvvetli yağış var. Su baskınları yapabilir

10İstanbulda yağış başladı Hava bir anda karardı, Meteoroloji uyardı: Kar yağışı ve lodos...

LODOS fırtınası İç Anadolu Marmara Ege’de hava ve deniz ulaşımda aksama yapar.

11İstanbulda yağış başladı Hava bir anda karardı, Meteoroloji uyardı: Kar yağışı ve lodos...

İstanbul'da bugün öğlenden sonra kuvvetli yağmur var. Gök gürültüsü de duyabilirsiniz. Gece yağış İstanbul’u terk edecek. Güneyli lodos öğlene kadar, öğleden sonra kuzeyli olacak. Yarın cuma tekrar lodos etkili olacak. Sıcaklık bugün yarın 19 C. Cumartesi hava tekrar karışıyor.

12ANKARA İÇİN KAR UYARISI

ANKARA İÇİN KAR UYARISI

Ankara bugün ve cuma yağmurlu lodos var, 17 C. cumartesi şiddetli yağmur su baskını yapabilir. Cumartesi öğlende sonra hava hızla soğuyacak akşam 1 dereceye kadar düşecek. Akşam karla karışık yağmur ve kar yağışı pazar, pazartesi de devam edecek gündüz sıcaklık 3 dereceye kadar düşecek.

13İstanbulda yağış başladı Hava bir anda karardı, Meteoroloji uyardı: Kar yağışı ve lodos...

Antalya yağmurlu öğleden sonra kuvvetli yağmurlu 19 C. İzmir de bugün ve cumartesi kuvvetli yağmurlu yer yer çok kuvvetli sıcaklık 18 C.

14DEVDALGALAR OLUŞTU

DEVDALGALAR OLUŞTU

Marmara Bölgesi'nde gece saatlerinde başlayıp, gün içinde süren lodos, Balıkesir'in Erdek ilçesinde de etkili oldu. Saatteki hızı 70 kilometreye kadar ulaşan lodos nedeniyle oluşan dalgalar, çay bahçelerinin bulunduğu sahildeki yürüyüş yoluna zarar verirken; daha önceden önlem alan tekne sahipleri korku dolu saatler yaşadı.

15İstanbulda yağış başladı Hava bir anda karardı, Meteoroloji uyardı: Kar yağışı ve lodos...

Meteoroloji yetkilileri, lodosun gün içinde etkili olacağını belirtirken, Erdek Kaymakamlığı lodosa karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

16UÇAKLAR HAVADA TUR ATIYOR

UÇAKLAR HAVADA TUR ATIYOR

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren şiddetli lodos etkisini göstermeye devam ediyor. Havalimanı çevresinde rüzgar hızının 41 knota ulaşması nedeniyle İstanbul Havalimanı’na iniş için alçalan uçaklar havada tur atmak zorunda kalırken, bazı uçaklar ise pisti pas geçmek zorunda kaldı. Yetkililerden lodosa rağmen havalimanında operasyonun sorunsuz şekilde devam ettiği bilgisi edinildi.

1748 KENT İÇİN SARI 1 KENT İÇİN TURUNCU UYARI

48 KENT İÇİN SARI 1 KENT İÇİN TURUNCU UYARI

Meteoroloji bugün "Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Yalova, Karabük, Düzce" için sarı alarm verdi.