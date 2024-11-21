İstanbul'da yağış başladı! Hava bir anda karardı, Meteoroloji uyardı: Kar yağışı ve lodos...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurdun büyük bölümünü "sarı" kodla uyardı. Aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir'in de olduğu 50 kentte fırtına ve kuvvetli yağış bekleniyor. Yetkililer sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı. Prof. Dr. Orhan Şen ise, İstanbul'da bugün öğlenden sonra kuvvetli yağışın olacağını belirtti. Şen ayrıca Ankara için de kar uyarısında bulundu. AFAD ise Antalya için turuncu kodlu uyarıda bulundu.
AA/DHA
• 21 Kasım 2024 - 14:33 • Son Güncelleme:
AA/DHA
• 21 Kasım 2024 - 14:33 • Son Güncelleme: