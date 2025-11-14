İstanbul'da midye ve kumpir faciası! İki kardeş hayatını kaybetmişti! Anneden de acı haber geldi!
Kaynak : İHA
Almanya'dan Türkiye'ye tatile gelen 4 kişilik aile, İstanbul Ortaköy’de midye ve kumpir yedikten sonra gece saatlerinde kaldıkları otelde fenalaştı. Ailenin iki çocuğu hayatını kaybetti. Baba entübe edildi, yoğun bakıma alınan anneden ise bugün acı haber geldi.
Kahreden olay, 12 Kasım’da Fatih’te bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Almanya’dan İstanbul’a gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti, çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3) ile birlikte Fatih’teki bir otelde konaklamaya başladı.
Gece saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikayeti olan aile, otel görevlilerinin çağırdığı sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan ailenin daha sonra kaldıkları otele geri döndüğü iddia edildi.
Gece saatlerinde anne, 3 yaşındaki kızı Masal'ı hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine otele sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan çocuklardan Masal ve ağabeyi Kadir Muhammet yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
BABA ENTÜBE EDİLDİ, ANNE HAYATINI KAYBETTİ
Babanın entübe edildiği, anne Çiğdem Böcek'in ise yoğun bakıma alındığı belirtildi. Anne Çiğdem Böcek de bugün yaşamını yitirdi.
ORTAKÖY'DE KUMPİR VE MİDYE YEMİŞLER
Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, ailenin İstanbul’a geldikten sonra Ortaköy’de bir seyyar satıcıdan midye ve bir restoranda yemek yediği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, otelin güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı, 4 kişinin ifadesine başvuruldu.