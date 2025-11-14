İstanbul'da midye ve kumpir faciası! İki kardeş hayatını kaybetmişti! Anneden de acı haber geldi!

3

Gece saatlerinde anne, 3 yaşındaki kızı Masal'ı hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine otele sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan çocuklardan Masal ve ağabeyi Kadir Muhammet yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



BABA ENTÜBE EDİLDİ, ANNE HAYATINI KAYBETTİ



Babanın entübe edildiği, anne Çiğdem Böcek'in ise yoğun bakıma alındığı belirtildi. Anne Çiğdem Böcek de bugün yaşamını yitirdi.