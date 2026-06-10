İstanbul'da çırak olarak başladı, 52 yıldır tek başına sürdürüyor! Sivas'ın vazgeçilmezi oldu

5

Saat tamiri ustalığında kendisinden sonra yetişen kimsenin olmadığını söyleyen Erol Orta, "İlkokulu bitirdikten sonra İstanbul'a gittim. Orada saat tamirciliğinde bir süre çıraklık yaptım. Daha sonra ise askere gittim. Askerden gelince memleketime bu dükkanı açtım. Şu anda bir hobi gibi yapıyorum. Cep telefonları çıktıktan sonra bu işler neredeyse bitti. İnsanlar artık saate eskisi kadar ihtiyaç duymuyor. Ama ben hala kol saati, cep saati gibi kurmalı saatleri tamir ediyorum. Şu anda benden başka bu işi yapan yok. Son ustalardan biriyim. Bazıları kol saatlerini süs olarak takıyor. Çalışmasa bile bana gelip 'kordonunu yap' diyorlar. Ben de yapıyorum. Bu mesleği gençlerden kimse gelip yapmak istemiyor" dedi.