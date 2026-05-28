İstanbul'da bayramın 2. günü trafik yoğunluğu yüzde 1’e düştü!

28.05.2026 - 12:34

Kaynak: Emre KURT / İSTANBUL, (DHA)

Kurban Bayramı tatilinin ikinci gününde, milyonlarca vatandaşın şehir dışına çıkmasıyla İstanbul tamamen boşaldı. İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 09.00 itibarıyla kent genelindeki araç yoğunluğu yüzde 1 olarak ölçüldü. Her gün uzun araç kuyruklarının ve çileli saatlerin yaşandığı TEM Otoyolu Mahmutbey mevkii ile O-3 bağlantı yolundaki inanılmaz sakinlik dron kameraları ile havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı tatilinin ikinci gününde de İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanmadı. İBB trafik verilerine göre saat 09.00 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 1 olarak ölçüldü.

Normal günlerde araç yoğunluğuyla bilinen TEM Otoyolu Mahmutbey mevkii ile O-3 bağlantı yolundaki sakinlik havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyenlerin İstanbul'dan ayrılmasıyla kentte trafik yoğunluğu azaldı. Bayramın ikinci gününde sabah saatlerinden itibaren özellikle yoğunluğu ile bilinen noktalarda trafik akıcı şekilde ilerledi.

Günün her saatinde uzun araç kuyruklarının oluştuğu TEM Otoyolu Mahmutbey mevkii ile O-3 bağlantı yolunda yolların büyük ölçüde boş kaldığı görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre kent genelinde trafik yoğun 09.00 itibariyle yüzde 1 olarak ölçüldü. Trafiğin sakin olduğu noktalar dron ile havadan görüntülendi.