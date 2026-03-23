İstanbul'da bayram sonrası trafik kilitlendi! Araç kuyrukları uzadı
23.03.2026 - 08:20
İstanbul’da Ramazan Bayramı sonrası haftanın ilk günü sabah saatlerinde İstanbul trafiği kilitlendi. Vatandaşlar iş ve okula gitmekte zorlanırken D‑100 Karayolu’nda uzun araç kuyrukları oluştu.
D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkii Zincirlikuyu istikametinde yoğunluk oluştuğu görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası’na göre ana arterlerde araçlar zaman zaman durma noktasına yakın ilerledi.
Özellikle D‑100 ve TEM Otoyolu gibi ana yollar ile köprü bağlantılarında uzun kuyruklar oluştu.