İstanbul'da barajlar kritik seviyede! Görüntüler endişe yarattı! İSKİ'den uyarı geldi

Türkiye'nin pek çok kentinde olduğu gibi İstanbul'da da barajların doluluk oranı kritik seviyelere geriledi. Son olarak Eylül ve Ekim aylarında yüzde 28,82'den yüzde 22,96'lara düşen doluluk oranı, Kasım ayı itibariyle yüzde 21,41 olarak ölçüldü.