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İstanbul'da 4 yıl önce kaybolmuştu, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı!

01.09.2026 - 13:24Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA)

İstanbul'da 2022 yılında tedavi amaçlı getirildiği hastaneden izinsiz ayrıldıktan sonra kaybolan Zeynep Yıldırım'ın (17) katledildiği ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmasıyla 4 yıllık sır perdesi aralanırken, olayla bağlantılı 6 şüpheli İstanbul ve Sinop'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Baş şüpheli F.D.'nin ise 2024 yılında başka bir cinayetten cezaevine girditiği belirlendi.

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1İstanbul'da 4 yıl önce kaybolmuştu, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı!

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İstanbul’da 2022 yılında tedavi amaçlı getirildiği hastaneden izinsiz ayrıldıktan sonra kaybolan Zeynep Yıldırım’ın (17) öldürüldüğü ortaya çıktı. Polis, olayla ilgili 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

2İstanbul'da 4 yıl önce kaybolmuştu, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı!

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Şüphelilerden F.D.’nin 2024 yılında başka bir cinayet nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirlendi. Zeynep Yıldırım’ın cesedinin bulunması için çalışmalar başladı.

3İstanbul'da 4 yıl önce kaybolmuştu, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı!

İstanbul’da 12 Eylül 2022 tarihinde tedavi amaçlı getirildiği hastaneden izinsiz ayrıldıktan sonra kaybolan Zeynep Yıldırım’ın öldürüldüğü ortaya çıktı.

4İstanbul'da 4 yıl önce kaybolmuştu, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı!

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 4 yıldır kayıp olan Yıldırım’ın bulunması için çalışma başlattı.

5İstanbul'da 4 yıl önce kaybolmuştu, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı!

Bu kapsamda Yıldırım’ın telefon kayıtlarını inceleyen ekipler, genç kızın son olarak F.D. isimli kişiyle görüştüğünü ve telefonundan alınan son sinyalin Esenyurt’ta F.D.’nin evinden geldiğini belirledi.

6İstanbul'da 4 yıl önce kaybolmuştu, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı!

BAŞKA BİR CİNAYETTEN TUTUKLANMIŞ

Polis ekiplerinin çalışmasında F.D.’nin, 2024 yılında başka bir kişinin öldürülmesi olayıyla ilgili tutuklanarak cezaevine gönderildiği tespit edildi.

7İstanbul'da 4 yıl önce kaybolmuştu, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı!

Elde edilen bilgiler doğrultusunda ekipler, Zeynep Yıldırım’ın 4 Ekim 2022 ile 10 Ekim 2022 tarihleri arasında öldürüldüğünü değerlendirdi.

8İstanbul'da 4 yıl önce kaybolmuştu, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı!

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucunda olayla bağlantılı 6 şüpheliyi belirledi. Şüphelilerin yakalanması için 1 Eylül 2026’da İstanbul ve Sinop’ta tespit edilen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

9İstanbul'da 4 yıl önce kaybolmuştu, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı!

CESEDİNİN BULUNMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği’ndeki işlemleri sürerken, polis ekiplerinin Zeynep Yıldırım’ın cesedinin bulunması için çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.