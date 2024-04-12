İstanbul Boğazı'nın nesli tükenmekte olan hayvanlarına uydu vericili takip

YELKOVAN KUŞLARININ TÜRKİYE DAĞILIM HARİTASI ÇIKARTILACAK

Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Raşit Bilgin, "Yelkovanlarla ilgili hem genetik yöntemler hem akustik yöntemler hem de bu takip yöntemleriyle GPS vericileriyle yelkovanların Türkiye kıyılarında özellikle dağılımlarını, durumlarını anlamaya çalıştığımız bir proje. Farklı ayakları var. İlk ayağı genetik analizler içeriyor. Bunun için Türkiye'deki popülasyonlarla, özellikle Batı Akdeniz ve Yunanistan'da olan üreme popülasyonları arasındaki genetik bağı anlamaya çalışıyoruz. Bu noktada işte bu üreme kolonilerindeki bireylerle Türkiye'den topladığımız kan örnekleriyle yaptığımız genetik analizleri karşılaştırarak Yunanistan'dan mı yoksa Batı Akdeniz'den nereden gelmiş oldukları genetik olarak nasıl bağlantıda olduklarını anlamaya çalışıyoruz. İkinci aşaması Türkiye kıyılarında yelkovanların üreme kolonileri olup olmadığı bilinmiyor. Bu gerçekten büyük bir soru, hiçbir veri yok bununla ilgili elimizde. Bununla ilgili olarak da pasif akustik kayıt dinleyicileri yerleştirdik farklı yerlere. Bunlar arasında Seferihisar, Fethiye, Antalya, Adrasan, Gökçeada'da gibi 5 noktada kayıtlar aldık. Bunlar 3-4 aylık kayıtlar oluyor. Kendileri belli aralıklarla bu cihazlar kayıt yapıyorlar. Sonra inceleyip bu kayıtları acaba o noktalarda üreme kolonileri var mı? Onu anlamaya çalıştık. Üçüncü parçası da GPS vericileri takılma kısmı oldu. Boğazda yelkovanları yakalayıp üzerlerine GPS vericileri taktık. 30 kadar yelkovana bu şekilde verici takarak şu anda takip ediyoruz" dedi. Bilgin, genetik kısım ve akustik analizlerde İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)'den araştırmacıların da yer aldığını aktardı.