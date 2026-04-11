İstanbul barajlarında nisan sürprizi: Yüzde 70 seviyesi aşıldı! Su sorunu bitti mi? İşte baraj baraj doluluk oranları ve kritik İstanbul raporu!

Yapılan son projeksiyonlara göre Türkiye'de kar kalınlığının 25 santimetre düştüğüne, bunun da derelerin debilerinin düşmesine ve barajlara gelen suyun azalmasına yol açacağına işaret eden Albay, iki yıl üst üste yaşanabilecek kuraklık ve Melen'den su akışının olmamasının kendilerini korkuttuğunu ifade etti.



Prof. Dr. Albay, özellikle İstanbul'un önlem alıp gelecek projeksiyonlarını sürekli geliştirmesi gerektiğini dile getirerek, "İstanbul gerçekten çok hızlı büyüyen bir şehir. 1950'lerde 1 milyon nüfusu ile Avrupa'nın 14'üncü büyük şehri. Şu anda ise Avrupa'nın en büyük şehri. Bu oranda bir nüfus için İstanbul'un suyu yok. En büyük sorunumuz nüfus artışı ve betonlaşma. Ciddi bir şekilde bizim havzaları korumamız lazım. Nüfus artışını eğer durduramazsak İstanbul'da gelecekle ilgili projeksiyon yapmakta da zorlanacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Yalnız İstanbul'da değil, Türkiye genelinde kayıp kaçak oranının çok yüksek olduğunu aktaran Albay, "Siz barajdan suyu veriyorsunuz, evinize, fabrikanıza, iş yerinize gelmeden yolda kayboluyor. Buna lüksümüz yok. İstanbul'un ve bütün Türkiye'nin suyu çok az. 112 milyar metreküp suyumuz var. Bu su artmayacak, azalacak. Dolayısıyla bizim gerçekten özellikle içme suyu anlamında kayıp kaçak oranını azaltmamız, bu konuda ciddi önlemler almamız lazım." dedi.



Su bilincinin önemine değinen Albay, "Suyu hala çok kötü kullanıyoruz. Tıraş olurken, diş fırçalarken, banyo yaparken, makine çalıştırırken, araba yıkarken, bahçe sularken, her yerde suyu çok kötü kullanıyoruz. Artık bu suyun az olduğunu anlamamız lazım. Su çok değerli, daha da değerli hale gelecek. Dolayısıyla verimli kullanım anlamında ilkokuldan başlayarak eğitimimizi, su kültürünü geliştirmek ve çocuklara bu ilgiyi vermemiz lazım. Aksi takdirde önümüzdeki yıllarda haziran temmuz aylarından itibaren yavaş yavaş su sıkıntısı ülke genelinde başlayacak. İklimsel nedenlerle bu baskı daha da artacak gibi gözüküyor." diye konuştu.