İşsiz kaldığı gün atölye açtı, şimdi 350 kişiyi istihdam ediyor! 110 ülkeye ihraç yapıyor

17 yılda 4 fabrika kuran ve 350 kişilik istihdam sağlayan Bozkurt, maden, inşaat ve yol yapımında kullanılan devasa makineleri üreterek dünyanın birçok ülkesine satıyor.



Bozkurt, AA muhabirine, ilkokul ve lise eğitim sürecinde boş zamanlarında sürekli sanayide çalıştığını ve kendini geliştirmek için çaba gösterdiği söyledi.



Stajını yaptığı fabrikanın hayatının dönüm noktası olduğunu belirten Bozkurt, şunları ifade etti:



"İlk atölyemize gelen ufak siparişler bizim çalışma alanımızı 500 metrekareden 5 bin metrekareye çıkarmamıza vesile oldu. Şu anda 4 fabrikamız oldu ve bu noktaya gelmek kolay değil. Özel hayatından, eşinden, çocuklarından, her şeyinden fedakarlık yapmak gerekiyor. Gecemizi gündüzümüze katarak kimi zaman tezgah başında yattık. Hala günde 17-18 saat çalışıyorum. Bir yurt dışı siparişinin yetişmesi gerekiyordu, 4 gün boyunca tezgahın başından hiç kalkmadım, sonunda tırnaklarımı tezgaha kaptırdım. Böyle çalışarak bu hallere geldik. Meslek lisesine gitmesiydim belki sanayide sıradan tornacı olacaktım. Okulumun beni oraya stajyer olarak göndermesiyle başlayan serüven bu noktalara geldi."