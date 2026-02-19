Isparta'da Ramazan mesaisi: Baba'nın memleketinden sofralara: İslamköy ekmeğine sipariş yağıyor!

3

Kooperatif Başkanı Saadet Duman, gazetecilere, İslamköy ekmeğinin köklü bir geleneği yaşattığını belirterek, ekşi mayalı köy ekmeğinin uzun süre bozulmadan kalabildiğini söyledi.



Katkı maddesi içermediği için sağlıklı olduğunu ifade eden Duman, "Ürünler yalnızca Isparta'dan değil, Antalya, Konya ve İstanbul gibi farklı illerden de ilgi görüyor. Özellikle ramazanda sahur ve iftarda tüketilmek üzere yoğun sipariş alıyoruz." dedi.