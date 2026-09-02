İSKİ su kesintisi! Su kesintisi! 2 Eylül 2026 su kesintisi! İstanbul'da hangi ilçelerde su kesilecek? İstanbul'da hangi mahallelerde su kesilecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 2 Eylül 2026 Çarşamba günü şebeke yenileme, bakım-onarım ve arıza giderme çalışmaları nedeniyle İstanbul’un bazı ilçelerinde geçici su kesintileri uygulanacağını açıkladı. İSKİ su kesintisi! Su kesintisi! 2 Eylül 2026 su kesintisi! İstanbul'da hangi ilçelerde su kesilecek? İstanbul'da hangi mahallelerde su kesilecek? İşte yanıtı...
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İstanbul’da 2 Eylül 2026 Çarşamba günü su kesintisi olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İSKİ’nin güncel arıza ve bakım kayıtlarına göre, bazı ilçelerde planlı veya arıza kaynaklı bir su kesintisi yaşanıyor. İSKİ su kesintisi! Su kesintisi! 2 Eylül 2026 su kesintisi! İstanbul'da hangi ilçelerde su kesilecek? İstanbul'da hangi mahallelerde su kesilecek? İşte yanıtı...
Şişli: Teşvikiye Mahallesi'nde meydana gelen 100 mm çaplı şebeke hattı arızası onarım çalışmaları devam ediyor. Çalışmanın tahmini olarak saat 16:30 civarında tamamlanması bekleniyor.
Bağcılar: 15 Temmuz Mahallesi, Barbaros Mahallesi, Çınar Mahallesi, Demirkapı Mahallesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, İnönü Mahallesi, Kazım Karabekir Mahallesi, Kemalpaşa Mahallesi, Merkez Mahallesi, Sancaktepe Mahallesi, Yavuzselim Mahallesi, Yenigün Mahallesi ve Yıldıztepe Mahallesi'nde içme suyu sistemlerinde yapılan bakım-onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi uygulanıyor. Suların tahmini olarak saat 15:00 civarında verilmesi öngörülüyor.
Beykoz: Çavuşbaşı Çiftlik ve Çubuklu mahallelerinde yaşanan 100 mm çaplı şebeke hattı arızası sebebiyle kesinti yaşanıyor. Ekiplerin onarım çalışmasının saat 17:00 civarında bitirilmesi öngörülüyor.
Pendik: Dumlupınar Mahallesi'nde yürütülen içme suyu sistemleri bakım-onarım çalışmaları nedeniyle hatta kesinti uygulanıyor. Suların saat 18:00 civarında yeniden hanelere ulaşması planlanıyor.
Güngören: Sanayi Mahallesi'nde yürütülen içme suyu sistemleri bakım-onarım çalışmaları kapsamında su akışı durduruldu. Kesintinin tahmini bitiş saati 15:00 olarak bildirildi.
Sarıyer: Ayazağa Mahallesi'nde içme suyu hatlarında oluşan 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle su verilemiyor. Çalışmaların saat 17:00 civarında bitmesi hedefleniyor.
Küçükçekmece: Halkalı Merkez ve İstasyon mahallelerinde meydana gelen DMA vana ve debimetre arızası nedeniyle şebeke suyu kesildi. Arızanın giderilerek suyun verilme saati tahmini 17:00 olarak açıklandı.