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İstanbul’da 2 Eylül 2026 Çarşamba günü su kesintisi olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İSKİ’nin güncel arıza ve bakım kayıtlarına göre, bazı ilçelerde planlı veya arıza kaynaklı bir su kesintisi yaşanıyor. İSKİ su kesintisi! Su kesintisi! 2 Eylül 2026 su kesintisi! İstanbul'da hangi ilçelerde su kesilecek? İstanbul'da hangi mahallelerde su kesilecek? İşte yanıtı...