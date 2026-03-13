İşitme engelli kadınlar, işaret diliyle Kur'an öğreniyor

2

Çankırı'da işitme engelli kadınlara yönelik tek, Türkiye'de de sayılı kurslardan olduklarını dile getiren Özkaya, "Burada verdiğimiz eğitimle kursiyerlerimizin hayata açıldıklarını düşünüyorum çünkü faaliyetlerimiz çok fazla. Onlar da buna teveccüh gösterdiklerinden 4 yıldır aralıksız geliyorlar. Onlara tercümanlık eden, bir yere gittiklerinde durumlarını anlatabilecekleri bir öğretmenleri var. Yanlarında bir rehberleri olduğu için de kendilerini rahat hissediyorlar. Burası onların hayata açılan kapısı." dedi.



Hitap ettikleri kesimleri çeşitlendirmek istediklerini, bu yönde çalışma yaptıklarını ifade eden Özkaya, "Bunun içinde çocuklar, gençler, bayanlar, erkekler var. En özeli bence, 'Konuşan Eller' sınıfımız. Çünkü onlar Allah'ın özel kulları. Öyle bildiriliyor bize. Onlar bizim nazarımızda özel olduğu için bu sınıfı çok önemsiyoruz. 'Konuşan Eller' ismini de bu yüzden verdik onlara." diye konuştu.