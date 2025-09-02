İşinden istifa edip fabrika kurdu! Kadın girişimci sıfırdan başlayıp ihracatçı oldu: Şimdi kıtalar arası satış yapıyor

1

Adıyamanlı girişimci Perizade Saygı, başarı hikâyesiyle hem kadınlara hem de genç girişimcilere ilham oluyor. 2017 yılında özel bir tekstil firmasında lojistik müdürü olarak iş hayatına atılan Saygı, deneyimlerini kendi işine taşıyarak büyük bir dönüşüm gerçekleştirdi. 2022 yılında memleketi Adıyaman’da kendi tekstil atölyesini kuran Saygı, yalnızca 15 makineyle başladığı üretimde kısa sürede kendi markasını oluşturdu ve sosyal medya üzerinden satış yapmaya başladı. İşini büyütme kararı alan Saygı, bir yıl içinde daha büyük bir adım attı.2023’te Erzurum’da iki ortağıyla birlikte 4 bin metrekarelik bir alana kurdukları tekstil fabrikasıyla 50 kişiye istihdam sağlamayı başardı. Ancak aynı yıl yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Saygı ailesinden ve yakın çevresinden 35 kişiyi kaybederek büyük bir acı yaşadı.Depremin ardından zorlu bir sürece giren Saygı, kısa süre sonra Erzurum’daki ortaklarının da projeden çekilmesiyle fabrikayı tek başına devraldı. Bu süreçte yılmayan Saygı, kararlılığıyla dikkat çekti.2025 yılı itibarıyla KOSGEB’in iş geliştirme desteğinden faydalanan Saygı, aldığı destekle 2 milyon 300 bin TL değerinde 23 yeni makine satın alarak üretim kapasitesini önemli ölçüde artırdı.