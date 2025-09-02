İşinden istifa edip fabrika kurdu! Kadın girişimci sıfırdan başlayıp ihracatçı oldu: Şimdi kıtalar arası satış yapıyor
Kaynak : AA
Müdür olarak çalışırken kendi işini kurmak için harekete geçen genç girişimci, başına gelen tüm felaketlere rağmen resmen bir başarı hikayesi yazdı. Memleketinde atölye kuran kadın girişimci, internet üzerinden satış yapmaya başladı. İşini büyütmek için 2 ortak ile fabrika kurdu. Ancak deprem felaketiyle sarsılan kadın, 35 yakınını depremde kaybetti, ortakları işten çekildi. Hayatı kabusa dönen 33 yaşındaki Perizade Saygı fabrikayı tek başına satıl aldı ve Adıyaman'da tarihe geçecek bir atılım yaptı. İstihdam sayısını 3 katına çıkardı, Asya, Ortadoğu ve Kafkasya'ya ihracata başladı. Perizade Saygı'nın çabası ödülsüz kalmadı; 2024'ün kadın girişimcisi ödülünü kazandı. İşte genç kadının ilham veren hikayesi....
Adıyamanlı girişimci Perizade Saygı, başarı hikâyesiyle hem kadınlara hem de genç girişimcilere ilham oluyor. 2017 yılında özel bir tekstil firmasında lojistik müdürü olarak iş hayatına atılan Saygı, deneyimlerini kendi işine taşıyarak büyük bir dönüşüm gerçekleştirdi. 2022 yılında memleketi Adıyaman’da kendi tekstil atölyesini kuran Saygı, yalnızca 15 makineyle başladığı üretimde kısa sürede kendi markasını oluşturdu ve sosyal medya üzerinden satış yapmaya başladı. İşini büyütme kararı alan Saygı, bir yıl içinde daha büyük bir adım attı.2023’te Erzurum’da iki ortağıyla birlikte 4 bin metrekarelik bir alana kurdukları tekstil fabrikasıyla 50 kişiye istihdam sağlamayı başardı. Ancak aynı yıl yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Saygı ailesinden ve yakın çevresinden 35 kişiyi kaybederek büyük bir acı yaşadı.Depremin ardından zorlu bir sürece giren Saygı, kısa süre sonra Erzurum’daki ortaklarının da projeden çekilmesiyle fabrikayı tek başına devraldı. Bu süreçte yılmayan Saygı, kararlılığıyla dikkat çekti.2025 yılı itibarıyla KOSGEB’in iş geliştirme desteğinden faydalanan Saygı, aldığı destekle 2 milyon 300 bin TL değerinde 23 yeni makine satın alarak üretim kapasitesini önemli ölçüde artırdı.
Tekstil ürünlerini Asya, Ortadoğu ve Kafkasya'ya ihraç eden Saygı, ihracat ve istihdam hedefini büyüttü.Girişimci Saygı, AA muhabirine, en çok kadın istihdam eden firma olduğu için 2024'ün kadın girişimcisi ödülünü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan aldığını söyledi.Personel sayısını 100'e çıkardığını belirten Saygı, "SGK'dan destek alıyoruz. Devletimizden tüm destekleri görüyorum, ön ayak oluyorlar. Şu ana kadar devletten 6 milyon liraya yakın destek aldım. Mevcut ekonomik koşullar göz önünde bulundurulduğunda zaten devlet destekleriyle ilerleyip büyüyebiliyoruz. İş kurmak isteyen kadınlara ve herkese öneriyorum devlet destekleriyle ilerleme noktasında büyük aşama kaydediyoruz." dedi.
Yurt içinin yanı sıra Asya, Ortadoğu ile Kafkasya'ya ihracat yaptığını anlatan Saygı, şöyle devam etti:"Kadın girişimci olarak ülkemizin ve şehrimizin ekonomisine katkı sağlıyoruz. Devletimizin kıymetli destekleriyle 100 kişiye istihdam sağlıyoruz. Erzurum'dan ulusal markalara günlük 2 bin adet üretim yapıyoruz. Ortaklarım işi bırakma kararı aldıklarında ben zoru başarmak istedim ve tek başıma burayı devraldım daha da büyütüyorum. Yerel yönetim beni destekliyor. 2. OSB açılacak, yer tahsisi noktasında başvuruda bulundum. Hedefim, orada 8 bin metrekare alanı alıp sonrasında 300 kişilik istihdam düşünüyorum."
Daha çok istihdam sağlayıp ilerlemek istediğini söyleyen Saygı, "İhracat ağırlıklı gidiyorum, kendi markamla dünyada bilinen çok sayıda markaya üretim yapıyorum. Kadın ve çocuk giyim ürünleri ağırlıklı üretim yapıyoruz. Personelimin yüzde 95'i kadın, kadın olmamdan kaynaklı yürüttüğüm işten zorlansam da yürüttüğüm bu çalışmadan gurur ve mutluluk duyuyorum. Bu coğrafyada bu kadar insanı istihdam edip bu kadar kadının hayatına dokunmak benim için gurur verici. Bu yolda ilerleyip büyümeyi düşünüyorum." diye konuştu.