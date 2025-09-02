İş bulamayınca tüm birikimini kullandı! Köyüne üretim merkezi kurdu! Her şeyi tek başına yapıyor

GAZETE VATAN ANA SAYFA
02.09.2025 - 12:54

Kaynak : İHA

Muğla'nın Yatağan ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki Nurşen Turgut üniversiteden mezun olduktan sonra iş bulamayınca tüm birikimiyle bir değirmen kurdu. Bu değirmende tek başına çalışarak biber öğütme, salça yapımı, üzüm sıkımı ile bulgur kırma hizmetleri vermeye başladı.

Muğla'nın Yatağan ilçesi Yeşilbağcılar Mahallesi'nde yaşayan 27 yaşındaki Nurşen Turgut, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Uzun süre iş aramasına rağmen istediği alanda istihdam bulamadı.

Genç girişimci, kendi sermayesiyle bir değirmen dükkanı açarak üretime başladı. Genç kadın açtığı işletmede biber öğütme, salça yapımı, üzüm sıkımı ile bulgur kırma hizmetleri veriyor.

Kendi ayakları üzerinde durmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Nurşen Turgut, "Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunuyum. 2020 yılında mezun oldum ve uzun süre iş aradım. Bunun üzerine yeni bir işletme kurmaya karar verdim.

Şu anda değirmen açtım; bulgur öğütüyoruz, biber öğütüyoruz, biber kıyıyoruz. Kendi domateslerimizi ve müşterilerimizin domateslerini sıkıyoruz, üzüm sıkıyoruz. İşimde gayet mutluyum. Kendi imkanlarım ile bu işletmeyi kurdum ve tek başıma çalışıyorum.

Kadınların yapamayacağı hiçbir şey olmadığını düşünüyorum. Elimizi attığımız her işte başarılıyız" dedi.