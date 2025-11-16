İran kivisi Trabzon'u vurdu: Fiyatlar dibi gördü! Hasada başlayan üretici şikayetçi

4

Kuşların kivinin hasat zamanında belirleyici olduğunu anlatan Köroğlu, "Kivi yılda bir kez hasat ediliyor. Genellikle kasım ayının 10-15'i gibi, şeker oranı 7-7,5 seviyelerine geldiğinde hasat başlıyor. Şu anda da şeker oranı bu seviyelerde. Hatta dallardaki kuşların yemesi bizim için bir ölçü oluyor. Kuşların gagalama yaptığı dönem kivinin olgunlaştığını gösteriyor. Ölçüm cihazıyla yaptığımız kontrollerde de şeker oranının yeterli olduğunu görüyoruz. Hasat ettiğimiz kivileri sınıflandırıp pazara indireceğiz. Alıcı tüccarlarla anlaşmalar yapıldı ancak İran kivisi geldiğinden istediğimiz fiyatlara satış yapmak zorlaştı. Kiviyi uzun süre bekletme imkânı olmadığından fındık gibi piyasayı kollayamıyoruz. Daldan en fazla bir ay kadar bekletebiliyoruz; ondan sonra hepsi aynı anda olgunlaşıyor ve elde kalırsa tamamen zarar oluyor. Bu yıl İran'dan gelen ürün bizi oldukça etkiledi ancak yine de genel olarak memnunuz" diye konuştu.