İpe diziliyor, günlerce bekletiliyor! Kadınların elinde altına dönüşüyor

3

7 Renk Kadınları Sosyal Dayanışma Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Ayten İnce, yaklaşık 3 yıldır Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale gelen turunç toplama etkinliğinden çok memnun olduklarını belirterek "Büyükşehir arkamızda olduğu sürece kadınlar olarak çok güçlüyüz" dedi.Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi'ne bağlı olan tesiste gıda mühendisi olarak görev yapan Meltem Uz, el emeğiyle üretilen ve yapımı oldukça zor olan turunç reçelinin büyük ilgi gördüğünü belirterek kadın kooperatiflerine verdikleri desteklerden bahsetti. Uz, "Tesislerimizde üretim yapan kadınlarımıza yer desteğinin yanı sıra ücretsiz elektrik, su, teknik destek, lojistik destek gibi alanlarda da yardımcı olmaktayız. Ayrıca yapmış olduğumuz festival ve organizasyonlarda kadın kooperatiflerine el emeği ürünlerini satmaları için ücretsiz stant desteğinde bulunmaktayız. Üretim tesislerimizde 3 farklı kadın kooperatifi, 3 farklı alanda üretim yapmaktadır. Kadınlarımız bu tesiste üretmiş oldukları ürünleri yine bu tesiste satışa sunmaktadırlar" dedi.