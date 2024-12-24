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İnternetten öğrendi şimdi ihracatına başladı!

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaşayan emekli Ahmet Yavuz Çetin, 7 yıl önce öğrendiği su kabağı işleme sanatı sayesinde yaptığı çeşitli süs eşyalarını hem yurtiçi hem de yurtdışına satıyor.

• 24 Aralık 2024 - 10:18 • Son Güncelleme:
• 24 Aralık 2024 - 10:18 • Son Güncelleme:
1İnternetten öğrendi şimdi ihracatına başladı

İnternetten izlediği videolardan ve ustalardan irtibata geçerek su kabağı işleme sanatını kendinde geliştirdiğini belirten Ahmet Yavuz Çetin, bu zamana kadar yaklaşık 300’e yakın su kabağını işlediğini söyledi.

2İnternetten öğrendi şimdi ihracatına başladı

Sosyal medya üzerinden süslediği su kabakların tanıtımını yapan Ahmet Yavuz Çetin, yurtiçi ve yurtdışından siparişler aldığını ifade etti.

3İnternetten öğrendi şimdi ihracatına başladı

Ahmet Yavuz Çetin, “Su kabağı işleme sanatını yaklaşık 7 yıl önce başladım. Bu süsleme işini videolar izleyerek ve ustalarla irtibata geçerek bu işi geliştirdim. İlk başta tornavida ile su kabağını delerek başladım. İlk etapta amatörce başladım"

4İnternetten öğrendi şimdi ihracatına başladı

"Çevremdekilerin destekleriyle daha güzel işler yapmaya başladım. Bu arada talepler gelmeye başladı. Sosyal medya üzerinden satışlara başladım. Türkiye’nin her yerinde sipariş alıyorum. "

5İnternetten öğrendi şimdi ihracatına başladı

"Ayrıca yurtdışına da gönderiyorum. Almanya, İngiltere ve Afrika’da bulunan bazı ülkelere gönderdim. Bugüne kadar yaklaşık 300’e yakın su kabağını işledim ve sattım."

6İnternetten öğrendi şimdi ihracatına başladı

"Hala da devam etmekteyim. Gençleri de tavsiyem! boş zamanlarını özellikle el işleriyle, bu tür sanatta olabilir değerlendirmelerini istiyorum” dedi.