İnternetten izleyip eşi için özel yaptı! Artık ilaç kullanmıyor, bir tanesi sorunu kökten çözdü

"Herkesin patates, biber dediği şeyi bırakıp lavanta ektik. İleride ne yapabiliriz bunu zaman gösterecek. Şu anda buketleri kurutup kese halinde satacağız. İsteyenlere buket tanzimi yapıp satıyoruz. Eşim uzun yıllar lavanta üretimini takip etti ve bu konuda bilgi sahibi oldu. Ben de onu destekledim, umarım güzel şeylere neden oluruz. Buraya gelmenin bana çok faydası oldu. Birincisi kuru iklim, ikincisi lavantanın güzelliği ve ortamın rahatlığı. Ferah, kafa dinleyici bir ortamdayız. Şehir hayatı insanları strese, gerginliğe ve bir takım hastalıklara sebebiyet veriyor. Yeri, köyü ve imkanı olan herkes topraklarına dönsünler. İklimler güzel. Biz buraya hem hastalığım sebebiyle hem de oluşturacağımız hayallerin peşinden geldik."