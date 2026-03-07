İnternette gördü, hayatını değiştirdi! Onu gören şaşkına dönüyor

3

İlk kez tamirhaneye gelen ve bir erkek usta beklerken karşılarında kendisini gören müşterilerin ilk başta yadırgayanlar olduğunu, ancak zamanla sürekli müşterisi olduklarını söyleyen Kökçe, "Eşimden mesleği ben devraldım gibi bir şey oldu. Zor değil, ama ağır bir iş. Lastik tamiri, sök-tak, kışlık-yazlık lastik değişimi, yama hepsini yapıyorum. Gelen bayan müşteriler var. İlk günlerimde gelip beni görünce yadırgayıp iş yaptırmak istemeyen erkek müşterilerde çok fazla oldu. Ama şimdi çoğu benim sürekli müşterim oldu. İlk başlarda bir tepki oldu, yapabilir mi, bayan yapamaz diyenler oldu, ama şimdi yadırgayan neredeyse hiç yok" ifadelerini kullandı.