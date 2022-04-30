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    Bilim ve TeknolojiInstagram'da takipçi artırmanın 15 yolu! Bot atma, hile, takipçi satın almaya gerek yok...
    HaberlerBilim Ve Teknoloji Haberleri Instagram'da takipçi artırmanın 15 yolu! Bot atma, hile, takipçi satın almaya gerek yok...
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    Instagram'da takipçi artırmanın 15 yolu! Bot atma, hile, takipçi satın almaya gerek yok...

    Instangram'da hayalinizdeki takipçi sayısına ulaşmak kolay. Sosyal medya platformu Instagram'da takipçi sayınızı artırmanız için kullanabileceğiniz bazı önemli tavsiyeler sayesinde Instagram'da bot alma gibi farklı yöntemler kullanmadan, takipçilerinizi artırabilir ve hayalinizdeki takipçi sayısını yakalayabilirsiniz.

    • 30 Nisan 2022 - 17:46 • Son Güncelleme:
    • 30 Nisan 2022 - 17:46 • Son Güncelleme:
    1Instagramda takipçi artırmanın 15 yolu Bot atma, hile, takipçi satın almaya gerek yok...

    Facebook tarafından 2012 yılında satın alınan sosyal medya platformu Instagram, bugün dünya çapında bir milyardan fazla aktif kullanıcıya sahip.Oldukça geniş bir kitleye sahip olan Instagram üzerinden birçok kişi kendisinin, şirketinin ya da yaptığı işlerin tanıtımını yapıyor. Peki Instagram'da takipçi sayısı nasıl artırılabilir?

    2Instagramda takipçi artırmanın 15 yolu Bot atma, hile, takipçi satın almaya gerek yok...

    Pazarlama uzmanı Neil Patel, Instagram’da takipçi artırmak için bazı tüyolar verdi. Webtekno'dan Umut Yakar'ın aktardığı bu öneriler sayesinde Instagram’daki takipçilerinizi artırabilirsiniz.

    3Instagramda takipçi artırmanın 15 yolu Bot atma, hile, takipçi satın almaya gerek yok...

    Öncelikle ne yapacağınızı, kimlere hitap edeceğinizi bilmeniz ve kendiniz için en doğru hedefi belirlemeniz gerekiyor. Sonrasında her sosyal medya platformunda olduğu gibi Instagram’ın kendine özel dünyasını tanımaya çalışmalısınız.

    4Instagramda takipçi artırmanın 15 yolu Bot atma, hile, takipçi satın almaya gerek yok...

    İşte Instagram’da takipçi artırma için bot atma, hile, takipçi satın alma gibi farklı yollara gerek duymamanız için kulağınıza küpe olacak 15 önemli tavsiye...

    51-PROFİLİNİZİN AMACINI BELİRLEYİN

    1-PROFİLİNİZİN AMACINI BELİRLEYİN

    -Marka (bu marka siz de olabilirsiniz) hikayenizi anlatın.

    6Instagramda takipçi artırmanın 15 yolu Bot atma, hile, takipçi satın almaya gerek yok...

    -Eğer ürün odaklı bir hesap yönetecekseniz: İnsanlara gerçek hayatta sahip olabilecekleri ürünleriniz olduğunu sürekli hatırlatın. Kitle etkileşimi yakalayın. Yeni ürünlerinizi tanıtın. Özel avantajlarınızı anlatın. Ürünlerinizin her biri için heyecan yaratın.

    7Instagramda takipçi artırmanın 15 yolu Bot atma, hile, takipçi satın almaya gerek yok...

    Eğer kullanıcılarınıza yalnızca içerik sunmuyor, onların gerçek hayatta satın alabilecekleri ürünler sunan bir markayı temsil ediyorsanız, işin pazarlama yönünü de ön plana çıkarmalısınız.

    8Instagramda takipçi artırmanın 15 yolu Bot atma, hile, takipçi satın almaya gerek yok...

    Takipçilerinizi, ürünlerinize yönlendirmek için yukarıdaki adımlara uygun bir pazarlama amacı belirleyin.

    92-İÇERİKLERİNİZ İÇİN STRATEJİ OLUŞTURUN

    2-İÇERİKLERİNİZ İÇİN STRATEJİ OLUŞTURUN

    Instagram hesabınızda yaptığınız paylaşımlar birer içerik, bu içeriklerin oluşturduğu bütün de bir bağlamdır. İçerik stratejiniz, bu bağlamı oluşturacak. İnsan yüzü olan paylaşımlar, yüzde 38 daha fazla beğeni alıyor, metin tabanlı içerikler fazla uzun ise okunmuyor, kullanıcı interaktivitesiyle oluşturulan içerikler takipçileri yüzde 300 artırıyor. Stratejinizi bu temeller üzerine kurmalısınız.

    103-PROFİLİNİZİ MAKSİMUM ETKİLEŞİME UYGUN HALE GETİRİN

    3-PROFİLİNİZİ MAKSİMUM ETKİLEŞİME UYGUN HALE GETİRİN

    Eğer bir markaysanız, kullanıcılar için internet sayfası, ürünlerinizi satın alabilecekleri bir satış sayfası, iletişime geçebilmeleri için telefon numarası ve e-posta adresi gibi detayları profilinize eklemelisiniz.

    11Instagramda takipçi artırmanın 15 yolu Bot atma, hile, takipçi satın almaya gerek yok...

    Instagram sayfanız üzerinden yalnızca yorum, beğeni ve takip etkileşimi almanız yetmez. Tam anlamda, maksimum etkileşim için bu detaylar olmazsa olmaz hesap bilgileridir. Profil fotoğrafınızın sizi tam olarak anlatan bir görsel olması da sağlıklı etkileşim ve hesaba güven duyulması için son derece önemli.

    124-ETKİLEYİCİ GÖRSELLER PAYLAŞIN

    4-ETKİLEYİCİ GÖRSELLER PAYLAŞIN

    -Tekrar eden paylaşımlardan kaçının.

    13Instagramda takipçi artırmanın 15 yolu Bot atma, hile, takipçi satın almaya gerek yok...

    -Profilinize benzersiz bir düzen oluşturun.

    14Instagramda takipçi artırmanın 15 yolu Bot atma, hile, takipçi satın almaya gerek yok...

    -Kendinize özel bir renk tonu üzerinden içerikler oluşturun.

    15Instagramda takipçi artırmanın 15 yolu Bot atma, hile, takipçi satın almaya gerek yok...

    -Renk tonu yerine dikkat çekici bir filtre kullanın.

    16Instagramda takipçi artırmanın 15 yolu Bot atma, hile, takipçi satın almaya gerek yok...

    -İçeriklerinizde sizi siz yapan bir imza belirleyin. Örneğin özel bir poz olabilir.

    17Instagramda takipçi artırmanın 15 yolu Bot atma, hile, takipçi satın almaya gerek yok...

    -Profilinize özel bir konum ya da hashtag belirleyin ve bunu her içerikte kullanın.

    18Instagramda takipçi artırmanın 15 yolu Bot atma, hile, takipçi satın almaya gerek yok...

    Instagram, görsellik üzerine kurulu bir sosyal medya platformu. Bu nedenle her şeyden önce görsellerinizin kullanıcılar için çekici olması gerekiyor.

    19Instagramda takipçi artırmanın 15 yolu Bot atma, hile, takipçi satın almaya gerek yok...

    İçeriklerinizin oluşturduğu bağlamı güçlendirmek için kendinize özel bir tema belirlemelisiniz, bunun için yukarıdaki noktaları göz önünde bulundurun.

    205-DİKKAT ÇEKİCİ YAZILAR EKLEYİN

    5-DİKKAT ÇEKİCİ YAZILAR EKLEYİN

    -En önemli anlatıyı ilk önce yazın.

    21Instagramda takipçi artırmanın 15 yolu Bot atma, hile, takipçi satın almaya gerek yok...

    -Dikkat çeken emojiler ekleyin.

    22Instagramda takipçi artırmanın 15 yolu Bot atma, hile, takipçi satın almaya gerek yok...

    -Boşluklar bırakarak okuma kolaylığı sağlayın.

    23Instagramda takipçi artırmanın 15 yolu Bot atma, hile, takipçi satın almaya gerek yok...

    -Yazıları olabildiğince kısa tutun.

    24Instagramda takipçi artırmanın 15 yolu Bot atma, hile, takipçi satın almaya gerek yok...

    -Harekete geçirici, hedefe yönlendirici cümleler kullanın.

    25Instagramda takipçi artırmanın 15 yolu Bot atma, hile, takipçi satın almaya gerek yok...

    -Kullanıcıları içeriği beğenmek ve paylaşmak için motive edin.

    26Instagramda takipçi artırmanın 15 yolu Bot atma, hile, takipçi satın almaya gerek yok...

    Paylaştığınız içeriğin açıklama kısmına, paylaştığınız görseli besleyecek 2200 karakterden oluşan bir metin girebilirsiniz ancak, hiçbir Instagram kullanıcısı 2200 karakterden oluşan bir metni okumayacaktır. Bu nedenle içerik açıklamalarındaki yazıları hazırlarken yukarıdaki noktalara dikkat etmelisiniz.

    276-NOKTA ATIŞI HASHTAG’LER EKLEYİN

    6-NOKTA ATIŞI HASHTAG’LER EKLEYİN

    Hashtag’ler, içeriklerinizin Instagram’daki milyarca paylaşım içinde keşfedilmesini sağlayabileceğiniz en önemli silahınız. Bu nedenle bir içerikte beş taneden az, 30 taneden fazla olmayacak şekilde hashtag kullanmaya dikkat edin. Bu konuda rakip olarak gördüğünüz ya da size benzer paylaşımlar yapan diğer kullanıcıları inceleyebilirsiniz. Hashtag seçerken aşağıdaki noktaları ön planda tutabilirsiniz.

    28Instagramda takipçi artırmanın 15 yolu Bot atma, hile, takipçi satın almaya gerek yok...

    -Konum-Yaşam tarzı-Marka-Ürün-Topluluk-Özel bir yarışma-Kampanya-Etkinlik-İçerik konusu

    297-ÖZEL BİR PAYLAŞIM PLANI OLUŞTURUN

    7-ÖZEL BİR PAYLAŞIM PLANI OLUŞTURUN

    Belirli bir paylaşım planı hazırlayarak kullanıcılarınızın sizin içeriklerinize alışmasını ve güven duymalarını sağlamalısınız. Marka, kişi ya da ürün odaklı hesaplarda değişik planlar uygulanabilir ancak genel olarak aşağıdaki temel planı uygulayabilirsiniz.

    30Instagramda takipçi artırmanın 15 yolu Bot atma, hile, takipçi satın almaya gerek yok...

    -Günde bir ya da iki içerik paylaşmalısınız.

    31Instagramda takipçi artırmanın 15 yolu Bot atma, hile, takipçi satın almaya gerek yok...

    -Günde 5 ile 30 arasında hikaye paylaşmalısınız.

    32Instagramda takipçi artırmanın 15 yolu Bot atma, hile, takipçi satın almaya gerek yok...

    -Her gün kısa bile olsa bir kez canlı yayın yapmalısınız.

    33Instagramda takipçi artırmanın 15 yolu Bot atma, hile, takipçi satın almaya gerek yok...

    Elbette, burada anlatılan en genel Instagram paylaşım planıdır. Hikayelerinizde anket, soru cevap gibi farklı etkileşim paylaşımları yapabilir, içerik sayısını ya da sıklığını arıtabilir, profil amacınıza göre canlı yayın sayısını haftada bir ya da iki günde bir olarak düzenleyebilirsiniz.

    348-İLGİSİNİ ÇEKECEĞİNİZ KULLANICILARI TAKİP EDİN

    8-İLGİSİNİ ÇEKECEĞİNİZ KULLANICILARI TAKİP EDİN

    Takibe takip yöntemi Instagram'da ücretsiz takipçi artırma için başvurabileceğiniz en başarılı sonuç veren yöntemlerdendir. Milyonlarca kullanıcı arasında sizin, sizin alanınıza ilgi duyan kullanıcılar tarafından keşfedilmenizi sağlar.

    35Instagramda takipçi artırmanın 15 yolu Bot atma, hile, takipçi satın almaya gerek yok...

    -Alanınızda en yüksek takipçili hesabı bulun.

    36Instagramda takipçi artırmanın 15 yolu Bot atma, hile, takipçi satın almaya gerek yok...

    -Takipçilerini inceleyin.

    37Instagramda takipçi artırmanın 15 yolu Bot atma, hile, takipçi satın almaya gerek yok...

    -Sizin hesabınızla ilgileneceğinizi düşündüğünüz hesapları takip edin.

    38Instagramda takipçi artırmanın 15 yolu Bot atma, hile, takipçi satın almaya gerek yok...

    -Geri dönüşleri bekleyin.

    399-SAATTE 50 KULLANICI TAKİP EDİN

    9-SAATTE 50 KULLANICI TAKİP EDİN

    Takibe takip yöntemiyle Instagram’da takipçi artırma yaparken dikkat etmeniz gereken bir sınır var. Instagram tarafından belirlenen bu sınıra göre, bir kullanıcı bir saat içinde en fazla 50 kullanıcı takip edebilir. Bu bir kısıt gibi görünse bile saat başı 50 hesap takip etme stratejisi ile bir hafta içinde sizinle ilgilenecek yüzlerce kullanıcının sizi keşfetmesini ve takip etmesini sağlayabilirsiniz.

    4010-DİĞER KULLANICILARLA ETKİLEŞİM İÇİNDE OLUN

    10-DİĞER KULLANICILARLA ETKİLEŞİM İÇİNDE OLUN

    Instagram çevrimiçi sosyalleşme alanıdır ve bu nedenle bu kadar çok kullanıcıya sahiptir. Kullanıcılar takip ettikleri hesaplarla tek taraflı etkileşimde bulunmaktan sıkılabilirler. Bu nedenle siz de aktif olmalı ve aşağıdaki noktalara dikkat ederek takipçilerinizle etkileşim içinde olmalısınız.

    41Instagramda takipçi artırmanın 15 yolu Bot atma, hile, takipçi satın almaya gerek yok...

    -Spam hesaplar dışında sizi takip edeni, takip edin.

    42Instagramda takipçi artırmanın 15 yolu Bot atma, hile, takipçi satın almaya gerek yok...

    -Paylaşımınıza yorum yapan kişiye '@' kullanarak kullanıcı adı ile yanıt verin.

    43Instagramda takipçi artırmanın 15 yolu Bot atma, hile, takipçi satın almaya gerek yok...

    -İlgilendiğiniz hastag’e sahip içerikleri beğenin ve yorum yapın.

    44Instagramda takipçi artırmanın 15 yolu Bot atma, hile, takipçi satın almaya gerek yok...

    -İçeriklere yapılan yorumları beğenin.

    45Instagramda takipçi artırmanın 15 yolu Bot atma, hile, takipçi satın almaya gerek yok...

    -İlgili kullanıcılara özel mesaj gönderin.

    46Instagramda takipçi artırmanın 15 yolu Bot atma, hile, takipçi satın almaya gerek yok...

    -İçeriklerinize diğer kullanıcıları etiketleyin.

    47Instagramda takipçi artırmanın 15 yolu Bot atma, hile, takipçi satın almaya gerek yok...

    -İçerik açıklamalarında kullanıcıları sizinle iletişime geçmeye davet edin.

    4811-BENZER KULLANICILARLA ÇAPRAZ TANITIM YAPIN

    11-BENZER KULLANICILARLA ÇAPRAZ TANITIM YAPIN

    Instagram hesabınızla benzer paylaşımlar yapan ya da benzer hedef kitleye hitap ettiğiniz kullanıcılarla birbirinizi tanıttığınız çapraz reklamlar yapmak takipçi artırma için başvuracağınız en başarılı sonuç veren yöntemlerden bir tanesidir. Çapraz tanıtım için doğru amaç, strateji ve içerik belirlediğinizden emin olun.

    49Instagramda takipçi artırmanın 15 yolu Bot atma, hile, takipçi satın almaya gerek yok...

    -Doğru ortak seçmek için araştırma yapın.

    50Instagramda takipçi artırmanın 15 yolu Bot atma, hile, takipçi satın almaya gerek yok...

    -Çapraz tanıtım içeriğini ortağınız ile birlikte belirleyin

    51Instagramda takipçi artırmanın 15 yolu Bot atma, hile, takipçi satın almaya gerek yok...

    -Tanıtım konusunda net kurallarınız olsun.

    52Instagramda takipçi artırmanın 15 yolu Bot atma, hile, takipçi satın almaya gerek yok...

    -Tanıtımdan en verimli şekilde yararlanın.

    5312-ÇEKİLİŞLER YAPIN

    12-ÇEKİLİŞLER YAPIN

    Aşağıdaki adımları takip ederek başarılı bir Instagram çekilişi yapabilirsiniz. Çekiliş sonucunda vereceğiniz ödül için bir sponsor ile anlaşma yapmak, çekilişin ve Instagram hesabınızın çok daha fazla kişi tarafından duyulmasını sağlar.

    54Instagramda takipçi artırmanın 15 yolu Bot atma, hile, takipçi satın almaya gerek yok...

    Kullanıcılarınız çekilişe katılmak için:-Hesabınızı takip etmeli.-Paylaşımı beğenmeli.-İçeriğe yorum yapmalı.-İçeriği kendi hesabında paylaşmalı.-İçeriği daha fazla kişiye duyurmalı.Çekilişi duyurmak için yapmanız gerekenler:-Viral bir hashtag oluşturun.-Tüm sosyal medya platformlarında paylaşın.-İnternet sitenizde yayınlayın.-E-posta bülteninizde duyurun.-Çekiliş içeriğine reklam verin.

    5513-REKLAMINIZI YAPIN

    13-REKLAMINIZI YAPIN

    Aşağıdaki noktalara dikkat ederek oluşturduğunuz bir Instagram reklamıyla oldukça uygun fiyatlara, seçtiğiniz hedef kitleye Instagram hesabını tanıtmanız ve takipçi artırmanız mümkün. Yüksek bütçeler hazırlamadan önce daha küçük rakamlar üzerinden deneme reklamları oluşturabilirsiniz.

    56Instagramda takipçi artırmanın 15 yolu Bot atma, hile, takipçi satın almaya gerek yok...

    -Reklam bütçenizi belirleyin.-Hedef kitlenizi seçin.-Reklam süresini belirleyin.-Reklamın alanını belirleyin (hikaye, gönderi).-Reklam içeriğini oluşturun.-Geri dönüş hedefi oluşturun.

    5714-İNSANLARI ÇEVRİMİÇİ DÜNYANIZA ÇAĞIRIN

    14-İNSANLARI ÇEVRİMİÇİ DÜNYANIZA ÇAĞIRIN

    Pek çok marka, müşterilerini çevrimiçi dünyasına çekmek konusunda zorluk yaşar. Ancak Instagram kullanıcılarının yarısından fazlasının sevdiği markaları takip ettiği biliniyor. Bu nedenle yukarıdaki adımlara benzer yöntemlerle insanları çevrimiçi dünyanıza katılmaya davet etmelisiniz.

    58Instagramda takipçi artırmanın 15 yolu Bot atma, hile, takipçi satın almaya gerek yok...

    -Ürün paketinize Instagram adresinizi ekleyin.

    59Instagramda takipçi artırmanın 15 yolu Bot atma, hile, takipçi satın almaya gerek yok...

    -Markanıza özel bir hashtag oluşturun.

    60Instagramda takipçi artırmanın 15 yolu Bot atma, hile, takipçi satın almaya gerek yok...

    Kullanıcıları, ürünlerinizi paylaşmaya teşvik edin.

    61Instagramda takipçi artırmanın 15 yolu Bot atma, hile, takipçi satın almaya gerek yok...

    -Diğer kullanıcıların ürünlerinize dair içeriklerini kendi hesabınızda da paylaşın.

    62Instagramda takipçi artırmanın 15 yolu Bot atma, hile, takipçi satın almaya gerek yok...

    -Instagram hesabınızı takip eden kullanıcılar için özel kampanyalar yapın.

    6315-UYGULADIĞINIZ ADIMLARIN SONUÇLARINI ANALİZ EDİN

    15-UYGULADIĞINIZ ADIMLARIN SONUÇLARINI ANALİZ EDİN

    -Tıklama oranı-Site trafiği-Takipçi sayısı-Etkileşim oranı-Hashtag yayılımı

    64Instagramda takipçi artırmanın 15 yolu Bot atma, hile, takipçi satın almaya gerek yok...

    Bu istatistiklerin hepsi, sizin attığınız adımlar sonucu elde ettiğiniz ya da edemediğiniz başarıyı gösteriyor. Eğer amaçladığınız büyümeye doğru emin adımlarla ilerleyemiyorsanız farklı bir strateji izlemelisiniz. Aynı adımları atarak farklı yola gidemezsiniz. Bu nedenle sonuçları iyi analiz etmelisiniz.

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