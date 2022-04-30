Instagram'da takipçi artırmanın 15 yolu! Bot atma, hile, takipçi satın almaya gerek yok...

9-SAATTE 50 KULLANICI TAKİP EDİN

Takibe takip yöntemiyle Instagram’da takipçi artırma yaparken dikkat etmeniz gereken bir sınır var. Instagram tarafından belirlenen bu sınıra göre, bir kullanıcı bir saat içinde en fazla 50 kullanıcı takip edebilir. Bu bir kısıt gibi görünse bile saat başı 50 hesap takip etme stratejisi ile bir hafta içinde sizinle ilgilenecek yüzlerce kullanıcının sizi keşfetmesini ve takip etmesini sağlayabilirsiniz.