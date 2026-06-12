Instagram, Facebook çöktü mü, neden çöktü? Ne zaman açılacak?
12.06.2026 - 16:59Güncellenme Tarihi:
Instagram ve Facebook'a girmek isteyen kullanıcılar hata ile karşılaşıyor. Instagram ve Facebook çöktü mü? Binlerce kullanıcı "Instagram neden açılmıyor, erişim sorunu mu var?" sorusuna yanıt arıyor. İşte sosyal medya platformlarında yaşanan yavaşlamanın nedeni...
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Sorunun nedenini öğrenmek isteyenler "Instagram, Facebook çöktü mü, neden çöktü" sorusuna cevap arıyor.
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Globalde yaşanan sorun ile ilgili Meta yetkililerinden henüz bir açıklama gelmedi.