İngiliz turiste Nemrut'ta ayılar saldırdı! Kamp alanını yok ettiler

İngiliz turiste yönelik ayı saldırısı girişiminin ucuz şekilde atlatıldığını ancak daha sonra yaşanabilecek saldırıların bu kadar ucuz atlatılamayabileceğine vurgu yapan Okay, “Daha önce de bu konuda birçok kez uyarılarda bulunmuştuk. Kalderada yaşayan birçok canlı var ve bunlardan biri de boz ayılar. İnsanların bölgeye artan ilgisi hem bu vahşi yaşamı hem de ekosistemi tehlikeye sokmaktadır. Birçok benzeri ayı saldırıları ya da saldırı girişimlerinin olabileceğine dikkat çekmiştik. Bugün İngiliz turiste yönelik girişim de bunlardan biri. Ucuz atlatıldı ancak hep sonuçlar bu kadar ucuz atlatılamayabilir. Daha kötü sonuçlarla karşılaşılabilir. Ayılar içgüdüsel olarak saldırabilen hayvanlar, bu yüzden bölgeye giden ziyaretçilerin ayılarla temas kurup onları elleriyle beslemekten kaçınmalarında yarar var. Özellikle acıktıklarında saldırgan olabiliyorlar, bu sebeple bölgedeki kampçılar da dolaylı olarak risk altında. Hem insan güvenliği hem de buradaki canlı ve ekosistemin devamı için bölgede gerekli önlemlerin alınması gerekiyor. Yoksa ilerleyen günlerde hiç istenmeyen sonuçlarla karlı karşıya kalınabilir” diye konuştu.