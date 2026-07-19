İlk kez manda otlatan çobanın şaşkınlığı: Erzurum'da suda kalan mandalar şaşırttı

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Erzurum'un Söğütlü Mahallesi'nde manda çobanlığı yaptığını ifade eden 34 yaşındaki 4 çocuk babası Saddam Yaprak, "Yaklaşık 8 yıldır çobanlık yapıyorum. İlk defa medek (manda) otlatıyorum. Ben de ilk başlarda çok şaşırıyordum. Suyun içinde bu kadar uzun süre kalmalarına, başlarını suya sokup çıkarıp durmalarına şaşırıyordum. 'Bunların nefesi yeter mi?' diyordum. Sonra zamanla alıştık. Suya girmeleri bitlerden, çamurdan ve diğer pisliklerden arınmalarını sağlıyor. Aynı zamanda stres atıyorlar. 'Su hayattır' derler ya, onlar için gerçekten öyle. Medekler için su hayattır. Havanın sıcaklığına göre bazen 2 saat, bazen de 4 saat suda kalabiliyorlar. Genellikle çamurlu suları çok seviyorlar. Çamur banyosu yapmayı seviyorlar. Bu medeklerin ömrünün büyük bölümü sularda geçiyor. Onlar için olmazsa olmaz sudur. Sabah 1 saat, akşam da 1 saat otluyorlar. Günün geri kalan kısmını ise suda geçiriyorlar" diye konuştu.