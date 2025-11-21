İkizler paradoksunu çözdü, Hataylı lise öğrencisi Ayşe Naz Kara, NASA'dan davet aldı!

5

NASA'daki profesörlerden ders alacak olmak beni çok heyecanlandırıyor. Bu bir geziden öte, dünya çapında akademisyenlerle çalışabileceğim büyük bir deneyim. Burada katılmak istediğim etkinlikleri beklemek yerine kendim organize ediyorum. İnsanları bir araya getiriyor, sponsorlar buluyor, kendi imkanlarımı kendim oluşturuyorum. Bana en büyük motivasyonu sağlayan şey buydu. Mottom, dezavantaj diye bir şey yoktur, sadece fırsata dönüşecek açıklar vardır. Buna çok inanıyorum. Yaşadığınız yerde bazı imkanlar yoksa bu sizin için büyük bir fırsat olabilir. Benim yaptıklarımdan çok daha iyisini yapabilirsiniz" ifadelerini kullandı.