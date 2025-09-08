Iğdırlı çiftçi öyle bir projeye imza attı ki vali ziyaret edip teşekkür etti! Ağrı Dağı'nın eteklerinde bereketin kapısını açtı

7

Kuraklığıyla ve taşlık yapısıyla bilinen Ağrı Dağı'nın eteklerindeki araziden, yaptıkları çalışmalar sonucu verim aldıklarını anlatan Şıktaş, "Salma suyla yağmurlama suyun arasında hem zaman hem de verim farkı var. Salma suyla yapınca su yetmiyordu, yağmurlamayla iki kere suluyoruz, verim de yüzde 20-30 arttı. Sahanın hiçbir tarafında susuz bir yer bırakmadık. Sahada mısır, arpa ve yonca var." ifadelerini kullandı.