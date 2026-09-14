İdil Gazioğlu kendi hastalığından yola çıktı, sağlıklı yaşam koçu oldu

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'SPORA SAATLERCE VAKİT AYIRMAK GEREKMİYOR'



Sporun da sağlıklı yaşamın önemli bir parçası olduğunu söyleyen Gazioğlu, herkesin kendi hayatına uygun bir düzen oluşturması gerektiğini belirtti. Gazioğlu, “Haftada iki ya da üç kere 20'şer dakika ağırlık antrenmanı yapıyorum. Her şeyin üstüne ağırlık antrenmanını koyuyorum. Üç kere de kısa yürüyüşler kardiyo olarak. Ana fikri oturttuktan sonra çok uzun saatlere gerek yok” diye konuştu.



Gazioğlu, kendisinin triatlon ve Ironman hazırlığının ise özel bir tercih olduğunu belirterek, “Ben o yolu çok sevdim. O yol bana çok iyi geldi” dedi.



'YARIŞ BİR GÜN, YOL HER GÜN'



Sporun hayatındaki yerinin de bu süreçte değiştiğini söyleyen Gazioğlu, yüzme, bisiklet ve koşudan oluşan triatlon branşında yarışmaya başladı. Gazioğlu, kısa süre önce oğlu ile birlikte 70.3 Ironman yarışını tamamladığını belirterek, “Bir hafta önce Walchsee’de 70.3 Ironman’i bitirdim. Oğlumla birlikte bitirdim bir de. Birlikte girdik o yarışa. Ama bu yol, hep onu diyorum, yarış bir gün ama yol her gün. Bu yol bana hem fiziki ağrılarımın azalmasında, çünkü çok ağrıyla da yaşıyorum, hem ruhuma çok iyi geldi. O yüzden bu en güzel yol oldu” ifadelerini kullandı.