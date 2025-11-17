İç Anadolu’da tek! Kayseri'nin yeni adrenalin merkezi hizmete sunuldu

5

Herkesin katılabileceği antrenmanlar ve yarışlarla dolu bir sezon için BMX Spor Okulu'na kayıtlar alınıyor. Bisiklet tutkunları, kaykaycılar ve profesyonel sporcular, bu eşsiz parkurda enerjilerini sonuna kadar kullanacak. Detaylar ve BMX Spor Okulu'na kayıtlar için sporaskayseri.com.tr adresi ziyaret edilebilecek.Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde güçlü bir vizyonla, Altın Bayrak Ödüllü Avrupa Spor Şehri olan ve Dünya Spor Başkenti adayı Kayseri’yi, spor alanında emin adımlarla zirveye taşıyor.