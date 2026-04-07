Gündemİbrahim Çelikkol, Simge Sağın, Melek Mosso, Mustafa Ceceli ve bazı ünlüler gözaltına alındı
HaberlerGündem Haberleri İbrahim Çelikkol, Simge Sağın, Melek Mosso, Mustafa Ceceli ve bazı ünlüler gözaltına alındı

İbrahim Çelikkol, Simge Sağın, Melek Mosso, Mustafa Ceceli ve bazı ünlüler gözaltına alındı

07.04.2026 - 10:07Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İSTANBUL (DHA)

İbrahim Çelikol, Simge Sağın, Melek Mosso, Deha Bilimlier, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Asli Sipahi Hacısüleymanoğlu ve Bengü Erden isimli ünlülere uyuşturucu soruşturmasında operasyon yapıldı.

1İbrahim Çelikkol, Simge Sağın, Melek Mosso, Mustafa Ceceli ve bazı ünlüler gözaltına alındı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni operasyon yapıldı. Operasyonda Simge Sağın, Melek Mosso, İbrahim Çelikol, Deha Bilimlier, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Asli Sipahi Hacısüleymanoğlu ve Bengü Erden gözaltına alındı.

2İbrahim Çelikkol, Simge Sağın, Melek Mosso, Mustafa Ceceli ve bazı ünlüler gözaltına alındı

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

3İbrahim Çelikkol, Simge Sağın, Melek Mosso, Mustafa Ceceli ve bazı ünlüler gözaltına alındı

Cumhuriyet Başsavcılığımızın İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'yle koordineli olarak yürüttüğü 'kamuoyunca bilinen şahıslara' yönelik Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak,

4İbrahim Çelikkol, Simge Sağın, Melek Mosso, Mustafa Ceceli ve bazı ünlüler gözaltına alındı

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Temin Etmek suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller, gelen ihbar ve bilgiler neticesinde atılı suçlara iştirak ettikleri tespit edilen aşağıda isimleri yazılı şüpheliler hakkında,

5İbrahim Çelikkol, Simge Sağın, Melek Mosso, Mustafa Ceceli ve bazı ünlüler gözaltına alındı

Beykoz Sulh Ceza Hakimliği’nden alınan karar doğrultusunda 07.04.2026 tarihinde eş zamanlı olarak yakalama, arama-el koyma işlemleri icra edilmiş olup soruşturma titizlikle yürütülmektedir.