Hurufat Baskı Müzesi'nde atık kağıtlar dönüştürülüyor

Projenin uygulama ekibinde yer alan yüksek lisans öğrencisi Nurcan Altın, atölyede kağıt üretimi yapmaya başladı. Tüketimle birlikte çevre sorunlarının da arttığını belirten Nurcan Altın, "Doç. Dr. Ferruh Haşıloğlu hocamın hazırladığı projeyle çöpe giden atık kağıtları yeniden kullanıma sunmayı amaçladık. Üniversiteye bağlı birimlerden topladığımız atık kağıtları müze içerisindeki atölyede uyguladığımız yöntemle ilk etapta A4 ve A5 ebat kağıtlara dönüştürüyoruz. Bu kağıtlar Güzel Sanatlar Fakültesi’nde hat, tezhip, minyatür, resim, baskı alanlarında kullanılıyor.