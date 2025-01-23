Hurufat Baskı Müzesi'nde atık kağıtlar dönüştürülüyor

"Çam ağacından üretilmiş ahşap bir çerçevenin üzerine çelik malzemeden yapılmış elekli kalıp, bu sıvıya eğimli bir şekilde daldırıp çıkarılıyor. Eleğin üzerinde kalan kağıt, pamuk mamulden bir bez parçası üzerine yerleştiriliyor. Kağıttaki fazla suyun alınmasından sonra, pamuk bezle çamaşır gibi asılarak kurumaya bırakılıyor. Ortalama 8 saat sonra kuruyan bu kağıt, pamuk bezden dikkatlice ayırarak ağırlık altında bir süre bekletiyor. Bu işlemden sonra A4 ve A5 ebatlarında oluşturulan kağıt kullanıma hazır hale getiriliyor. (DHA)