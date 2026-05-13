Hopa’dan heyelana teknolojik çözüm: Öğrenciler erken uyarı sistemi geliştirdi
Karadeniz Bölgesi'nde sık sık yaşanan heyelanlara karşı öğrenciler tarafından geliştirilen "Heyelan Erken Uyarı Sistemi", Artvin'in Hopa ilçesinde düzenlenen Bilim Fuarı'nda ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği projeler arasında yer aldı.
Artvin'in Hopa ilçesinde Hopa 15 Temmuz Şehitleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen Bilim Fuarı'nda öğrencilerin hazırladığı bilimsel ve teknolojik projeler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Karadeniz Bölgesi'nde sık sık yaşanan heyelanlara yönelik geliştirilen "Heyelan Erken Uyarı Sistemi" ise fuarın en dikkat çeken projeleri arasında yer aldı. Okulda gerçekleştirilen fuarda öğrenciler, danışman öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları 16 projeyi sergiledi. Fuarda heyelan erken uyarı sistemi, atık bitkisel yağlardan sabun yapımı, görme engelliler için 3D yazıcı ile kabartma tabela yapımı, güneş enerjili tır modeli, otomatik sokak lambası sistemi, atık malzemelerden elektrik süpürgesi tasarımı ve akıllı otopark sistemleri gibi projeler sergilendi. Karadeniz Bölgesi'nde sıklıkla meydana gelen heyelanlara dikkat çekmek için hazırlanan "Heyelan Erken Uyarı Sistemi" projesi ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Toprak hareketlerini önceden tespit etmeyi amaçlayan sistemin afet riskine karşı farkındalık oluşturmasının yanı sıra can ve mal kayıplarının önlenmesine katkı sağlaması hedefleniyor.
Fuarda en dikkat çeken projelerden biri ise 16 yaşındaki Embiya Akkaya'nın hazırladığı araç oldu. Akkaya, "150 Dodge Fargo modelinden esinlenerek yaptığımız aracı yüzde 50 demir ve yüzde 50 ahşap kullanarak tasarladık. Araçta 6 adet el arabası tekeri kullandık. Diferansiyel ve şaft sistemi üzerinde çalışıyoruz. Motor olarak çay toplama motoru kullandım. Fren ve şanzıman sistemi eksik olduğu için yürüyüş aksamında bazı sorunlar yaşanıyor. Daha güçlü bir motor kullanarak aracımı geliştirmeyi düşünüyorum" dedi.
Bilim Fuarı'nı ziyaret eden Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, "Öğrencilerimizin ortaya koyduğu projeleri gerçekten çok değerli buluyoruz. Özellikle üç boyutlu yazıcı ve tasarım odaklı çalışmalar dikkat çekiyor. Gençlerimizin teknolojiyle üretim odaklı şekilde ilgilenmesi bizleri mutlu ediyor. Belediye olarak uygulanabilir projelere destek vermeye hazırız" diye konuştu.Okul Müdürü Berat Sevinç ise, "Fuarda 11 danışman öğretmen ve 35 öğrencimiz görev aldı. Öğrencilerimizin bilim ve teknoloji alanında ileride önemli çalışmalar yapabilmesi adına altyapı oluşturmaya çalışıyoruz. Mevlana'nın dediği gibi açılmamış kanatların büyüklüğü bilinmez. Öğrencilerimizin açacağı kanatların sorumluluğunu omuzlarımızda hissediyoruz" ifadelerini kullandı.